Todo sobre la nueva Serie Xiaomi 15T y el ecosistema HyperOS

La Serie Xiaomi 15T, formada por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, llega como una apuesta robusta en fotografía móvil, integrando óptica Leica y tecnología Summilux en sus lentes principales de 50MP.

El modelo Pro destaca, además, por su apertura de ƒ/1.62, sensor Light Fusion 900 y una cámara Leica Telefoto 5x Pro capaz de alcanzar hasta 20x de zoom, cubriendo distancias focales de entre 15 mm y 230 mm.

Avances en videografía y software

En el área de video, los dos dispositivos ofrecen grabación 4K HDR10+ en toda la gama de distancias focales; el 15T Pro agrega opciones avanzadas como 4K a 120fps, grabación 8K y soporte para 10-bit Log con LUT, lo que abre la edición a nivel cinematográfico.

Ambos llegan con HyperOS 3, una plataforma que mejora la multitarea, acelera el arranque de aplicaciones y estrena una interfaz renovada. La integración de HyperAI aporta mejor productividad y conectividad fluida con todo el ecosistema Xiaomi.

Pantalla, rendimiento y diseño

La experiencia visual es protagonista gracias a pantallas AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y 3200 nits de brillo máximo.

El 15T Pro presume una tasa de actualización de 144Hz y biseles ultradelgados por tecnología LIPO; el modelo básico ofrece 120Hz y atenuación PWM de 3840Hz para comodidad ocular.

Ambos incluyen batería de 5500mAh con carga rápida: el Pro llega a 90W (y 50W inalámbrica) mientras el 15T ofrece 67W. En cuanto a rendimiento, los procesadores MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) y Dimensity 8400-Ultra (4nm), junto con el sistema de enfriamiento 3D IceLoop, aseguran buena potencia y estabilidad térmica.

Su diseño combina acabados de fibra de vidrio, resistencia IP68 y colores elegantes, además de un marco de aluminio reforzado en el 15T Pro.

Disponibilidad y expectativas para México

A nivel internacional, Xiaomi confirmó que la Serie 15T y los nuevos dispositivos del ecosistema estarán disponibles desde el 24 de septiembre.

Para México y Latinoamérica, se espera que en los próximos días se anuncien detalles de precios y fechas de llegada, siguiendo la estrategia de Xiaomi de acercar innovación integral, potencia y diseño a más usuarios de la región.