Google Android

Todo sobre la nueva Serie Xiaomi 15T y el ecosistema HyperOS

hace 33 segundos

La Serie Xiaomi 15T, formada por los modelos Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, llega como una apuesta robusta en fotografía móvil, integrando óptica Leica y tecnología Summilux en sus lentes principales de 50MP.

El modelo Pro destaca, además, por su apertura de ƒ/1.62, sensor Light Fusion 900 y una cámara Leica Telefoto 5x Pro capaz de alcanzar hasta 20x de zoom, cubriendo distancias focales de entre 15 mm y 230 mm.

Avances en videografía y software

En el área de video, los dos dispositivos ofrecen grabación 4K HDR10+ en toda la gama de distancias focales; el 15T Pro agrega opciones avanzadas como 4K a 120fps, grabación 8K y soporte para 10-bit Log con LUT, lo que abre la edición a nivel cinematográfico.

Ambos llegan con HyperOS 3, una plataforma que mejora la multitarea, acelera el arranque de aplicaciones y estrena una interfaz renovada. La integración de HyperAI aporta mejor productividad y conectividad fluida con todo el ecosistema Xiaomi.

Pantalla, rendimiento y diseño

La experiencia visual es protagonista gracias a pantallas AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1.5K y 3200 nits de brillo máximo.

El 15T Pro presume una tasa de actualización de 144Hz y biseles ultradelgados por tecnología LIPO; el modelo básico ofrece 120Hz y atenuación PWM de 3840Hz para comodidad ocular.

Ambos incluyen batería de 5500mAh con carga rápida: el Pro llega a 90W (y 50W inalámbrica) mientras el 15T ofrece 67W. En cuanto a rendimiento, los procesadores MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) y Dimensity 8400-Ultra (4nm), junto con el sistema de enfriamiento 3D IceLoop, aseguran buena potencia y estabilidad térmica.

Su diseño combina acabados de fibra de vidrio, resistencia IP68 y colores elegantes, además de un marco de aluminio reforzado en el 15T Pro.

Disponibilidad y expectativas para México

A nivel internacional, Xiaomi confirmó que la Serie 15T y los nuevos dispositivos del ecosistema estarán disponibles desde el 24 de septiembre.

Para México y Latinoamérica, se espera que en los próximos días se anuncien detalles de precios y fechas de llegada, siguiendo la estrategia de Xiaomi de acercar innovación integral, potencia y diseño a más usuarios de la región.

Etiquetas
hace 33 segundos

Artículos relacionados

Serie realme 15 en México, potencia, diseño y edición de fotos con voz

hace 15 horas

Nubia Air, el teléfono más delgado de ZTE llegará a México en octubre

hace 18 horas

El Galaxy S26 apostará por la creatividad y grabación profesional

hace 3 días

Se avecina un cambio radical en diseño del OnePlus 15 y se despide de Hasselblad

hace 5 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web