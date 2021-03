Lenovo se encuentra preparando el lanzamiento de su segundo smartphone gamer, el supuesto Savior Gaming Phone 2 Pro, y promete ser el más poderoso, innovador y destacado según palabras de Chen Jing, director general de la división de dispositivos móviles de la marca.

Este smartphone ya cuenta con el certificado 3C, lo que significa que se lanzarán dos versiones, una con soporte para carga a 45w y otra a 65W. Sin embargo, llama la atención es que al ser dobles, en total lo que va a ofrecer la marca es cargas a 90W, lo cual no es raro pero es destacable que sea el primero en ofrecer a 130W (2 de 65W), siendo el primer modelo que lo ofrezca comercialmente.

Geekbench confirma que emplea el procesador Snapdragon 888, con 16 GB en RAM y posiblemente 512 GB en almacenamiento, Android 11. Cuenta con 14 sensores de temperatura para monitorear el calor y enfriarlo, con ayuda de dos ventiladores (Twin Turbo), tal como empleó en el primer modelo, el Legion Duel.

