El nuevo Mate XTs de Huawei mantiene su formato tri-fold premium

hace 57 segundos

Huawei ha presentado su innovador Mate XTs, la segunda generación de su teléfono tri-fold que destaca por continuar la revolución iniciada por el Mate XT original. Este nuevo modelo mantiene muchas características del predecesor, pero incorpora mejoras en el chipset y mantiene un precio elevado que refleja su tecnología avanzada.

Pantalla y diseño tri-fold

El Huawei Mate XTs destaca por su pantalla principal LTPO OLED de 10.2 pulgadas que puede reducirse a 7.9 o 6.4 pulgadas para facilitar el uso con una sola mano. La resolución es de 3,184 x 2,232 en formato 16:11 con un brillo máximo de 1,800 nits.

La tasa de refresco variable de 1 Hz a 90 Hz ayuda a optimizar la duración de la batería, ofreciendo una experiencia fluida y adaptativa.

Potencia renovada y sistema operativo

Este modelo estrena el chipset Kirin 9020, ligeramente más potente que el Kirin 9010 del Mate XT original, aunque basado en la misma litografía de 7 nm.

El teléfono ejecuta HarmonyOS 5, un sistema operativo propio menos exigente en recursos, contribuyendo a un rendimiento eficiente y una interacción fluida para el usuario.

Batería y carga similar al modelo anterior

El Mate XTs conserva la batería de 5,600 mAh del modelo previo, con soporte para carga rápida por cable de 66W, carga inalámbrica de 50W y carga inversa de 7.5W.

Aunque se esperaba una batería de mayor capacidad para esta segunda generación, Huawei optó por mantener el tamaño para equilibrar diseño y autonomía.

Cámara: configuración y capacidades

En fotografía, el Mate XTs integra una cámara frontal de 8 MP y un conjunto trasero formado por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 12 MP con zoom sin pérdida hasta 5.5x.

Esta configuración busca ofrecer versatilidad con capturas de alta calidad en diferentes escenarios.

Precio y disponibilidad

El precio del Huawei Mate XTs refleja su enfoque premium y tecnológico.

El modelo base con 16GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno tiene un costo de aproximadamente $2,520 dólares, mientras que las versiones con 512GB y 1TB alcanzan precios cercanos a los $2,800 y $3,080 dólares, respectivamente.

Fuente: CNBC

