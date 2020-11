iPhone 6s no actualizaría a la próxima versión del sistema operativo

Tristemente llega un momento en el que los dispositivos por cuestiones de hardware o de software, ya no pueden recibir las versiones más recientes, quedándose obsoletos en funciones y seguridad. Es por eso que ahora Apple da a conocer los modelos que aún recibirán iOS15.

Todas las marcas, pero más en Apple, tienen un tiempo estimado de actualizaciones. Un reporte reciente no oficial, indica el iPhone SE, junto con el iPhone 6s y iPhone 6s Plus serán los que ya no actualizarán a iOS15, siendo iOS 14 la última versión que recibirá y sus derivados.

Sin duda el ciclo de la serie iPhone 6s ha llegado a su fin, después de cinco años, en donde es probable que los usuarios de esos modelos, si no los han cambiado, obten por el nuevo iPhone 12 mini

En la lista de equipos compatibles con iOS15 están:

2021 iPhone lineup

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone-12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone-11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone-XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone-8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone-7 Plus

iPhone SE (2nd generation)

iPod touch (7th generation)

Con información de The Verifier