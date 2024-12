Snapdragon 8 Elite Gen 2 aparece en pruebas con HyperOS de Xiaomi

El Snapdragon 8 Elite fue anunciado hace apenas un mes, pero parece que Qualcomm no pierde tiempo en preparar el lanzamiento del Snapdragon 8 Elite Gen 2 para el próximo año.

Una prueba de estos esfuerzos apareció en el software HyperOS de Xiaomi, donde se detectó el número de designación único del procesador. Además, se han filtrado algunos detalles sobre este chip insignia de 2025, los cuales analizaremos en profundidad más adelante.

La filtración proviene de Erencan Yılmaz, quien compartió en X que el HyperOS 2 de Xiaomi está probando el Snapdragon 8 Elite Gen 2. Aunque no es inusual que Qualcomm inicie el desarrollo de sus chips insignia con anticipación, es importante mencionar que los primeros smartphones con Snapdragon 8 Elite aún no han llegado al mercado.

Por otro lado, es posible que la designación ‘SM8850’ se deba a que HyperOS 2 incluye compatibilidad nativa con este chip, asegurando que futuros dispositivos con esta tecnología funcionen de manera fluida con ambas plataformas.

A estas alturas, es demasiado temprano para especular sobre los planes concretos de Qualcomm. Por ejemplo, no está claro qué proceso de fabricación empleará el Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Qualcomm is testing the Snapdragon 8 Elite 2 SoC (SM8850), this has been revealed in HyperOS 2 software. pic.twitter.com/3nDXoRsxt5

— Erencan Yılmaz (@erenylmaz075) November 28, 2024