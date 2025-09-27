Este es el primer vistazo del OnePlus 15 que revela algunas especificaciones

OnePlus ha presentado oficialmente el OnePlus 15 en el Snapdragon Summit celebrado recientemente en Hawái.

Este nuevo smartphone chino será el primer dispositivo (peleando con la serie Xiaomi 17) en integrar el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, la última generación del chipset insignia de Qualcomm.

Diseño renovado y cámara principal

OnePlus ha decidido abandonar el tradicional módulo de cámara circular para el OnePlus 15, en su lugar, presenta un nuevo diseño con un segmento vertical en la parte trasera que alberga tres lentes.

Esta configuración recuerda visualmente al reciente modelo compacto OnePlus 13s, con el logotipo característico colocado en el centro del teléfono, además de tener también cierto parecido con las cámaras de iPhone.

El OnePlus 15 será el primer teléfono en incorporar el nuevo motor de imagen desarrollado internamente por la compañía, llamado DetailMax.

Este motor utiliza algoritmos avanzados y un potente procesamiento para capturar imágenes con una claridad y realismo sorprendentes, buscando una calidad fotográfica superior.

Pantalla y sistema operativo

Durante la presentación, se confirmó que la pantalla del dispositivo tendrá una tasa de refresco de 165 Hz, aunque queda por confirmar si esta característica estará disponible en la versión global.

El sistema operativo será OxygenOS 16, basado en Android 16, y se espera que el teléfono reciba hasta cinco años de actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad.

Batería y cámaras principales

Según rumores, el OnePlus 15 podría equipar una batería de gran capacidad de 7,300 mAh con soporte para carga inalámbrica de 50 W y carga por cable de 100 W.

En cuanto a las cámaras, se especula con un conjunto tripartito, que incluye un sensor principal de 50 MP, un lente ultra gran angular de 50 MP y un telefoto de 50 MP con zoom óptico 3x.

Lanzamiento y competencia en Snapdragon 8 Elite Gen 5

Aunque OnePlus no ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento, se espera que el OnePlus 15 debute primero en China, seguido de su lanzamiento global.

En el mismo evento, otras marcas como iQOO, Vivo y Xiaomi también anunciaron próximos lanzamientos con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo que promete una competencia intensa en la gama alta de smartphones.

Este avance representa un paso importante para OnePlus en su estrategia de ofrecer dispositivos con innovación en hardware y fotografía, buscando consolidar su posición en el mercado premium.

Fuente: HT