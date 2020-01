Android dará soporte técnico desde cuenta de Twitter 

Por lo general la cuenta de Android en Twitter siempre da a conocer noticias relacionadas con eventos, actualizaciones, funciones, lanzamientos de producto y servicios, parches pero ahora dio a conocer que lanzará un nuevo servicio y es el de asistencia técnica empleando dicha red social.

La noticia fue dada a conocer este 27 de enero, lo que le permitirá emplear ese medio para hacer preguntar sobre sus dudas y problemas al emplear el hashtag es #AndroidHelp.

En concreto este servicio técnico es para resolver temas de problemas, seguridad, identidad, autenticación, accesibilidad y otros características de Android.

Have questions related to your #Android ?? We’re here to help. Now, you can get assistance by tweeting your issue using hashtag #AndroidHelp.

— Android (@Android) January 27, 2020