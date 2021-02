En abril de 2020, TCL anunció a su primer smartphone 5G, el TCL 10 5G. Este equipo finalmente ha llegado a México, estando listo para ser usado con esta red cuando esté listo para desplegarse en México.

TCLMobile México lo ofrece para los consumidores que buscan un equipo moderno y asequible, con lo más reciente tecnología en conectividad.

En su interior usa procesador Snapdragon 765G 5G, con el sistema Qualcomm Snapdragon X52 5G Modem-RF y la quinta generación de Qualcomm AI Engine, el TCL 10 5G admite un mayor ancho de banda de datos para cargas y descargas; así como una mejorada estabilidad en la conexión Wi-Fi con el subsistema de conectividad móvil Qualcomm FastConnect 6200.

El smartphone TCL 10 5G viene con una gran y moderna pantalla de 6.53” FHD + Dotch, que permite un 91% en relación pantalla-cuerpo para ofrecer una impresionante experiencia audiovisual.

En la parte trasera, el TCL 10 5G soporta una configuración de cuatro cámaras que incluye un lente principal de 64MP de alta resolución, un gran angular de 118 grados, un macro que permite a los usuarios tomar fotografías close-up a dos centímetros de distancia, y una cámara de profundidad para imágenes de calidad profesional con efecto Bokeh. Al frente, el TCL 10 5G cuenta con una cámara de 16MP que mejora el juego de las selfies con su tecnología de píxeles grandes 4 en 1.

En memoria posee 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, Android 10, jack de 3.5mm, Bluetooth 5.0 y microSD. La batería es de 4500 mAh, con carga rápida Quick Charge, con carga inversa OTG.

El TCL 10 5G ya se encuentra disponible en México con un precio al público de $11,999 MXN.

Recordemos que la marca estuvo entre las premiadas durante el CES 2021 en donde obteniendo 32 premios y reconocimientos debido a su pantalla desplazable OLED impresa de 17 pulgadas de TCL CSOT, la pantalla enrollable AMOLED de 6.7 pulgadas, junto con los nuevos televisores Mini-LED, QLED y 4K HDR de TCL, los teléfonos inteligentes de la serie TCL 20, con tecnología de pantalla mejorada NXTVISION 2.0 así como el TCL 20 5G, que presenta una pantalla FHD + Dotch de 6.67 pulgadas, ganando el premio “Mejor teléfono asequible” por Android Authority, “Mejor teléfono/dispositivo móvil” por Engadget, y “Destacado en lo mejor de CES” por Android Headlines. No menos importante es que el TCL 10 5G UW fue premiado como el Picks Awards Winner for CES 2021 por Twice Picks, y galardonado con los Premios a la Innovación CES 2021.

Con el motor de ampliación AIPQ de TCL, la retroiluminación Mini-LED y el sistema operativo Roku, el televisor Roku de la serie TCL 6 fue premiado como Hottest of CES 2021 por TechRadar y The Best of CES 2021 por WIRED. La colección TCL XL fue premiada por Newsweek como “Lo mejor de CES 2021: los 25 mejores productos nuevos, gadgets y tecnología“.

TCL NXTPAPER, la nueva tecnología de visualización de TCL, es la primera tableta que utiliza una pantalla altamente transflectiva para crear una experiencia de lectura colorida, similar al papel, y permite al usuario ver videos o jugar. La tableta TCL NXTPAPER ganó el premio de “ La tecnología más prometedora a tener en cuenta” de Review.com de USA Today, un sitio web líder en reseñas de productos de consumo, y el “Premio a la excelencia técnica” de PCMag. También apareció en artículos en Digital Trends y TechRadar.