Durante el CES realizado en Taiwán TCL presentó a la serie 20 de smartphones. Pero al parecer, hay un modelo más que será lanzado a nivel internacional: el TCL 20L+.

Gracias a los registros publicados en Bluetooth SIG, se conoce a este modelo, identificado también con el nombre de TCL 20L Plus.

Este modelo se cree sería el mas potente si se comparase con el 20L. Por ahora solo se sabe que posee tres versiones identificadas con las claves T774B, T775H y T775B. Todos serán modelos 4G con Bluetooth 5.0. No se puede asegurar si solo cambiaría la pantalla más grande, la batería y la red hasta la fecha del evento.

Looking forward to sharing more about our upcoming products at the @TCLMobileGlobal event on April 14 at 11am ET! Join us! pic.twitter.com/PVZodtWk9l

— Brad Molen (@phonewisdom) March 30, 2021