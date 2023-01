TCL anunció una nueva serie de teléfonos inteligentes de gama de entrada, que está conformada por tres modelos, el TCL 40 R 5G, TCL 40 SE y TCL 408. Esta es una tripleta de celulares que ofrecen un diseño básico y especificaciones del mismo nivel, por lo que no encontramos un hardware insignia, si no funciones sencillas para usuarios que no buscan potencia, sino funciones como llamadas, mensajes y para ver las redes sociales.

El TCL 40 R 5G es el primer modelo presentado, que cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz. Tiene una configuración de cámara trasera triple cuyo sensor principal es de 50 megapíxeles e incluye una batería de 5000 mAh.

Por el otro lado está el TCL 40 SE, el cual goza de un panel LCD de 6.75 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, una cámara triple en la parte posterior donde el sensor principal es de 50 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 8 megapíxeles. También incluye una batería de gran capacidad, que es de 5010 mAh, un procesador acompañado de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Por último, el TCL 408 es otro de los modelos presentados por el fabricante. Este equipo cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas con resolución HD+, una cámara principal de 50 megapíxeles junto con un lente macro, además de una batería de 5000 mAh y 64 GB de almacenamiento.

Los nuevos smartphones del fabricante chino estarán a la venta en las próximas semanas por un precio de 129 dólares para el TCL 408, 169 dólares el modelo TCL 40 SE y 219 dólares el teléfono TCL 40 R 5G, que es considerado el más completo de la serie por su soporte para la conectividad 5G.