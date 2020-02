TCL ya no fabricará smartphones bajo la marca BlackBerry

Malas noticias para los usuarios de BlackBerry hemos recibido el día de hoy, pues todo parece indicar que será el fin de una de las marcas más entrañables de la telefonía móvil. TCL Communication reveló que ha finalizado los derechos para diseñar, fabricar o vender teléfonos bajo la marca BlackBerry.

Según el comunicado, las ventas de los teléfonos BlackBerry fabricados por TCL existentes finalizarán el 31 de agosto de 2020. Además, el soporte para estos teléfonos, incluido el soporte al cliente y la garantía, continuará hasta el 31 de agosto de 2022.

A través de Twitter, la cuenta BlackBerry Mobile no dio una razón especifica por la cual TCL ya no podrá diseñar o fabricar teléfonos bajo la marca canadiense. No obstante, agradeció públicamente a todos los socios, clientes y fanáticos de BlackBerry por todo el apoyo.

TCL tiene en su haber lanzamientos como el BlackBerry KEYone, BlackBerry Motion, así como también el BlackBerry Key2 lanzado en 2018 y BlackBerry Key2 LE. Todos ellos no lograron tener el éxito esperado, por lo que sus ventas fueron bajas a lo estipulado.

Por ahora no se sabe realmente si BlackBerry ofrecerá una nueva licencia de hardware del teléfono inteligente a otra compañía. De no ser así, podría ser el final de BlackBerry, una de las marcas más entrañables de la industria que no logro evolucionar como el resto.

Con información de AndroidAuthority