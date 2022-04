La submarca de Xiaomi, POCO, podría estar trabajando en un nuevo teléfono de gama de entrada, el cual llegaría con la etiqueta de ser el smartphone Android más barato de su catálogo. Se trata del POCO C40, el cual fue visto recientemente en la FCC con el número de modelo C3QP, y se anunciará este verano.

Se dice que este dispositivo será un teléfono inteligente barato, con limitaciones en su hardware, pues no hará uso de procesadores comúnmente conocidos. El usuario senior del foro XDA Developers, kacskrz, afirma que el C40 no usará un chip de MediaTek o Qualcomm, incluso tampoco un UNISOC, sino que la empresa integrará un procesador JR510 fabricado por la compañía JLQ.

Además del procesador, este celular no llegaría con una versión de MIUI normal basada en Android, sino con una interfaz denominada como MIUI Go, que no sería más que una variante de Android Go Edition adaptada para funcionar de manera fluida en este teléfono de gama baja.

Los detalles sobre las especificaciones técnicas del POCO C40 son aún desconocidas, por lo que no sabemos cuándo será presentado el nuevo teléfono de la marca POCO, pero la fuente afirma que estará disponible a nivel mundial, incluida Europa y América Latina.