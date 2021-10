One UI 4.0 tendrá su propia versión de Material You

Google presentó Android 12 con Material You como una de las principales novedades. Una interfaz que fue bienvenida debido a que llego a revitalizar el antiguo y más acabado diseño de las versiones Android anteriores para dar paso a una estética mucho más colorida, rápida y funcional.

Junto con las aplicaciones e interfaz rediseñadas, la empresa de la gran G también trajo consigo la temática dinámica que establece colores de fondo y acento basados en el fondo de pantalla. Ahora, Samsung también ha caído en la belleza de la nueva interfaz de usuario Material You y los ha adaptado a su sistema One UI.

La compañía surcoreana lanzó One UI 4.0 beta 2 para dispositivos que forman parte del programa beta. La iteración basada en Android 12 con Material You se introduce finalmente en los teléfonos Samsung, por lo que los usuarios con equipos compatibles podrán disfrutar de la interfaz dinámica de Android 12.

Smartphones Samsung con One UI 4.0 tendrán una interfaz renovada con un sistema de usuario más consistente gracias a que se adaptará al fondo de pantalla que establezca el usuario. Sin embargo, de acuerdo con SamMobile, el nuevo tema de color se limita a los colores de acento, lo que es un paso atrás del sistema de Google, por lo que no se tendrá toda la experiencia que podrás encontrar en los dispositivos Pixel con Android 12.

La interfaz dinámica no será del todo aplicada en One UI 4.0, quizás sea porque la implementación de Material You se encuentra actualmente en sus primeras etapas de desarrollo y Samsung no quiere ofrecer algo en lo que todavía no ha terminado.

Obviamente, este y otros grandes problemas deberían resolverse cuando One UI 4.0 se lance oficialmente al mercado y salga de versión beta.