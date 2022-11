Elon Musk es una persona que en muchas ocasiones habla de más de sus futuros proyectos, unos que son realmente serios y otros que no sabemos si se trata de una broma o si realmente dice la verdad. Un claro ejemplo es el Tesla Phone, el cual podría ser una posibilidad y que sería el primer smartphone del multimillonario en el mercado móvil.

Musk recientemente insinuó la posibilidad de crear un teléfono inteligente llamado Tesla Phone, que competiría con el iPhone y otros dispositivos de gama alta.

El CEO de Tesla, SpaceX y dueño de Twitter podría estar trabajando en un teléfono “alternativo”. Esto viene como una respuesta a Liz Wheeler en Twitter que decía que si Apple y Google eliminan Twitter de las tiendas de aplicaciones (App Store y Play Store), Musk debería producir su propio smartphone.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

