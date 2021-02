En octubre de 202, UMIDIGi lanzó al smartphone UMIDIGI A9 Pro, el cual se distinguía por incluir un termómetro. Han transcurrido algunos meses de 2021 y la marca prácticamente ya confirmó el lanzamiento del modelo mejorado: el UMIDIGI A9 Max.

Este modelo fue muy popular debido a su cámara de 48 MP Sony, procesador Helio P60 y un precio de $150 USD, ofreciendo buena calidad costo beneficio…pero los usuarios querían un modelo más poderoso, es por eso que se lanzará en algún momento de marzo al UMIDIGI A9 Max.

La marca ha compartido algunos renders de este equipo, donde se enfatiza que ahora incorporará 8 GB en RAM, la cual es poco frecuente en los modelos que se venden en menos de $200 USD.

Este smartphone también tiene sus toques que lo diferencian respecto al diseño del UMIDIGI A9 Pro, sobre todo en la parte trasera. Conserva el mismo diseño modular en la cámara trasera, con un nuevo color azul, que se asemeja al del Xiaomi Mi 11…lo mejor es que el termómetro ha mejorado.

Se espera que la pantalla del A9 max sea de 6.3 pulgadas FHD+, doble capa de cristal 2.5D y carcasa metálica. La cámara trasera es de cuatro lentes, siendo la principal de 48 MP y en la parte frontal es de 24 MP. Correrá con Android 11.

Aún no se conoce la fecha exacta de su lanzamiento, pero es seguro que será en marzo, a un precio inferior a los $200 USD.

Con motivo del año nuevo chino, UMIDIGI ha lanzado un sorteo mundial, con un total de 10 ganadores de un UMIDIGI A9. Puedes entrar a participar en la You can join the giveaway and learn more on página oficial de UMIDIGI.