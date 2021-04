Realme es una marca china que tiene poco tiempo en haber llegado a México, si bien ya tiene una trayectoria y reconocimiento primeramente en su país natal y es considerada la que tiene mayor crecimiento a nivel mundial a poco más de dos años de lanzarse de forma independiente. La semana pasada la marca presentó su tercer modelo para México,que ya está a la venta, el realme 7 5G junto con el realme C15, los realme Buds Air Pro y los realme Watch S Pro. A continuación les presentamos el unboxing fotográfico.

Recordemos que la marca en 4G tiene disponible en nuestro país a los realme 7 y realme 7 Pro. Sin duda en este año buscan la preferencia en modelos con la nueva red pero igual con otros accesibles sin descuidar la calidad respecto a la relación con el precio.

No cabe duda que el amarillo de la caja de cartón llama la atención cuando se ve el empaque. Es un diseño sencillo, elegante y que va al grano. Solo tiene lo esencial en la portada es decir el nombre del equipo y la marca. Esto se repite en ambos costados, pero en la parte trasera es cuando se ven más detalles. En concreto, se destacan cuatro puntos respecto a las características que posee: el chip Dimensity 800 U de Mediatek, la carga Dart Charge de 30W para la batería de 5,000 mAh, la pantalla a 120 Hz y el sensor principal de 48 MP para el combo de sensores fotográficos. Debajo se presentan todos los detalles de la etiqueta que por regulaciones mexicanas se deben incluir con los datos de identificación del equipo. Llama la atención que parte de estos están en chino y que en la parte superior tiene una frase en inglés que dice que tiene un acceso rápido a las apps más usadas en Android.

Al abrir la caja lo primero que se ve es un cajita estilo sobre que da la bienvenida a la familia realme. En su interior, se encuentran la guía rápida de uso y otra con información importante del equipo. En ambos casos el contenido se presenta en inglés y en chino. Debajo de estas se incluye una funda de silicona que se siente bastante delgada, pero que se agradece, considerando que no es fácil encontrar accesorios en modelos nuevos y que varias marcas los están eliminando de la caja. Sin duda ayudará a que el equipo se conserve limpio y sin rasguños mientras se reemplaza por otra más resistente en caso de que lo decida el usuario.

Al quitar esta parte ya se puede ver al equipo, que su plástico protector en donde si se pone atención a la información de éste, se puede leer que resalta el área superior en donde se ubican la zona con NFC y la inferior con un esquema muy práctico de la configuración de la bandeja para los dos SIM y la microSD. Al quitarlo se puede ver el acabado en un hermoso color azul báltico, que refleja muy bonita la luz y que se ve elegante sobre todo en la parte de la configuración de la cámara, la cual sobresale ligeramente del cuerpo del equipo. Allá se ubican los sensores fotográficos y el flash y tiene una pequeña leyenda “48 MP AI CAMERA”.

En los costado izquierdo se encuentra el botón de volumen y la bahía para el SIM y el microSD. El lado derecho está el lector de huellas integrado en el botón de encendido. En la parte inferior se encuentra el puerto USB-C y las bocinas micrófono y jack de 3.5 mm.

Debajo del equipo se encuentra otra protección de cartón que al quitarla muestra al cargador Dart de 30W y al cable USB-C. Debajo del este se puede ver al fondo a la herramienta para extraer el SIM.

Ahora si pasemos a las primeras y rápidas impresiones. Es un equipo hermoso, elegante, que se siente bien al tacto. Es fácil de configurar, como todos los Android y viene con un poco de carga que te deja meterle el WIFI si se está impaciente por empezar a jugar con el equipo. Como se puede ver en las imágenes, la interfaz de realme es bastante limpia, prácticamente hace sentir que no trae la capa propietaria y con los accesos a las funciones básicas, por lo que un usuario novato prácticamente solo necesita descargar las apps que le hacen falta y eso es todo. También me llamó la atención la forma en que se apaga el equipo, ya que no es muy frecuente al menos entre los equipos que he usado, el deslizamiento para hacerlo.

No se pierdan próximamente nuestro análisis en vídeo en donde podrán conocer de primera mano cómo es el desempeño de este equipo en apartados como batería, desempeño en juegos, fotografía, video y otras características. Este modelo en concreto viene con 8GB en RAM y 128 GB en ROM aunque en la página indica que son 6 GB. Este teléfono por introducción se está vendiendo a un precio de $6,299 MXN en Amazon México al agregar un cupón. Su precio regular es de $8,999 MXN.