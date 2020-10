El Pixel 5 ya está en el mercado y con ello en las manos de muchos usuarios, los cuales algunos de ellos han estado reportando algunos detalles estéticos del nuevo buque insignia de Google. Se ha estado comentando en los foros de Google y en XDA Developers de algunas averías en el dispositivo.

Los usuarios dicen que sus teléfonos presentan grietas entre la pantalla y el cuerpo del quipo que podrían resultar preocupantes. Son pequeñas y solo afectan a una esquina, pero son completamente perceptibles.

Si bien el Pixel 5 es funcional, existe la preocupación de que estos pequeños huecos comprometan la resistencia al polvo y al agua, ya que recordemos que tiene certificación IP68. Por el momento no se sabe cuan extendido es el problema o cual es la causa, aunque todo parece indicar que sería un problema de calidad en la producción inicial.

Google no ha comentado nada al respecto, pues quizás sea un problema que no está afectando el funcionamiento del teléfono y por ende esto no entraría en la garantía. Así que para la compañía solo sea un defecto estético y no sabemos exactamente si esta situación podría ser digno de un reemplazo de unidades.

Con información de XDA Developers