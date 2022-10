¿Alguna vez has sentido que tu celular vibra, pero cuando ves la pantalla no hay ninguna notificación? A este fenómeno se le conoce como “vibración fantasma” y hay estudios que afirman que se ha convertido en una sensación recurrente para las personas que utilizan con regularidad dispositivos móviles y que, según 89% de quienes participaron en la muestra, les pasa cada dos semanas.

Estas sensaciones surgen por la forma en que nos acostumbramos a reconocer las señales del exterior y a que nos habituamos a algunos objetos como extensiones de nuestros cuerpos. En el caso de los dispositivos móviles, también puede pasar que creemos escuchar el ringtone o pensamos que se enciende la pantalla sin que haya sucedido así.

Sin embargo, efectos como el que causa la “vibración fantasma” no solo se relacionan con los smartphones. Si alguna vez has utilizado lentes probablemente te ha sucedido que intentas subirlos cuando no los tienes puestos o que te vas a dormir olvidando que no te los quitaste.

Las personas que han analizado este fenómeno señalan que lo más importante no es si nos ocurre o no, sino la respuesta que tenemos ante la situación, pues se comprobó que quienes tenían mayor dependencia a los mensajes de texto consideraban la sensación molesta y la califican como negativa.

En otro estudio se analizó que el estrés laboral, la depresión y la ansiedad relacionada con la tecnología eran factores que propiciaban la vibración fantasma, causando malestar entre quienes percibían estas señales falsas.