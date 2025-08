Fallo histórico, Google obligado a permitir tiendas rivales en la Play Store

Epic Games parece ganar incluso cuando pierde, pero cuando gana, lo hace a lo grande. Y acaba de obtener otra victoria, al derrotar la apelación de Google contra el veredicto antimonopolio en Estados Unidos.

Este resultado podría cambiar para siempre la forma en que usamos nuestros teléfonos Android.

Un tribunal federal de apelaciones ha confirmado la decisión que favorece a Epic Games. La jueza M. Margaret McKeown, del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, fue clara en su veredicto.

Rechazó los argumentos de Google, que intentaba usar un caso anterior contra Apple como precedente. El tribunal consideró que el juicio original fue justo y que las instrucciones dadas al jurado eran correctas.

Esta decisión ratifica lo que un jurado ya había determinado. Las prácticas de Google en su tienda de aplicaciones, la Play Store, son monopólicas y perjudican a la competencia. El tribunal no encontró errores en el proceso anterior y por eso desestimó la apelación de Google en su totalidad.

La consecuencia más importante es inmediata. El tribunal ha ordenado a Google que cumpla con sus obligaciones legales sin más demoras.

La suspensión que protegía a Google ha terminado. Durante los próximos tres años, la compañía debe abrir la Play Store a tiendas de aplicaciones rivales, como la Epic Games Store.

Además, deberá permitir que los desarrolladores usen métodos de pago de terceros. Esto podría traducirse en precios más competitivos para los usuarios en compras dentro de las aplicaciones.

La medida busca fomentar un ecosistema más abierto y con más opciones para todos.

Thanks to the verdict, the Epic Games Store for Android will be coming to the Google Play Store! It’s already available worldwide from our web site, https://t.co/f77ZSrBMGd.

Epic Games Store for PC already carries several other PC stores (https://t.co/92elnB3IGv, GOG Galaxy). https://t.co/4ndkMmhLUX

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 31, 2025