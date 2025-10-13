Vivo presenta los X300 con el Dimensity 9500 que supera al chip de Apple

Vivo acaba de presentar oficialmente en China su nueva serie X300, compuesta por dos modelos que prometen sacudir el segmento premium.

Hablamos del Vivo X300 y el Vivo X300 Pro, dos smartphones que llegan cargados de innovación fotográfica, baterías enormes y el flamante procesador MediaTek Dimensity 9500.​

Potencia de flagship con el nuevo Dimensity 9500

Ambos dispositivos estrenan el MediaTek Dimensity 9500, el último chipset de la firma taiwanesa fabricado en proceso de 3 nanómetros.

Este procesador trae una configuración de núcleos All Big Core de tercera generación que incluye un núcleo ultra corriendo a 4,21 GHz, tres núcleos premium y cuatro núcleos de alto rendimiento.​

Los números hablan por sí solos: en Geekbench 6.4, el Dimensity 9500 alcanza 4.007 puntos en mononúcleo y 11.217 puntos en multinúcleo.

Esto le permite superar (aunque sea por un pelo) al Apple A19 Pro, que logra 4.019 y 11.054 puntos respectivamente. Pues bien, estamos ante un procesador que finalmente puede competir de tú a tú con lo mejor de Apple.​

La GPU Arm Mali-G1 Ultra MC12 que integra este chip ofrece hasta un 33% más de rendimiento gráfico y mejora la eficiencia energética en un 42%. Además, puede codificar vídeo 8K a 60 FPS en 8 bits o a 30 FPS en 10 bits, lo cual no está nada mal para crear contenido de alta calidad.​

Cámaras Zeiss que elevan la fotografía móvil

El apartado fotográfico es donde estos dispositivos realmente brillan – y lo hacen con distintivo Zeiss, que ya es un sello de calidad en la industria.​

El Vivo X300 Pro monta un sensor principal Sony LYT-828 de 50 megapíxeles con estabilización óptica tipo gimbal, acompañado de un ultra gran angular Samsung JN1 de 50MP.

Sin embargo, la estrella del sistema es el teleobjetivo periscopio Samsung HPB de 200 megapíxeles con zoom óptico 3.7x y distancia focal de 85 mm. Para la cámara frontal, Vivo apostó por otro sensor Samsung JN1 de 50MP.​

El modelo estándar Vivo X300 opta por una configuración ligeramente diferente pero igual de impresionante. Su sensor principal es un Samsung HPB de 200 megapíxeles con estabilización óptica, complementado por un ultra gran angular Samsung JN1 de 50MP y un teleobjetivo periscopio LYT-602 de 50MP.

Ambos modelos cuentan con el chip de procesamiento de imagen V3+ de Vivo y el chip VS1 para preprocesamiento. Además, soportan el accesorio opcional de teleconversor Zeiss 2.35x, que expande aún más las posibilidades fotográficas.​

Pantallas de primera y baterías descomunales

Los dos smartphones lucen paneles BOE Q10+ LTPO OLED con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120Hz.

La diferencia radica en el tamaño: el X300 Pro ofrece una pantalla plana de 6.78 pulgadas, mientras que el X300 compacto se queda en 6.31 pulgadas. Ambas pantallas incluyen polarización circular 2.0 y biseles ultra delgados de apenas 1.1 mm.​

Pero lo que realmente sorprende (y para bien) son las baterías. El Vivo X300 Pro integra una celda de 6.510 mAh, una capacidad brutal para un flagship. El X300, a pesar de ser más compacto, no se queda atrás con sus 6.040 mAh. Ambos soportan carga rápida de 90W por cable y carga inalámbrica de 40W.​

Conectividad y resistencia premium

Vivo no escatimó en el apartado de conectividad. Ambos modelos incluyen Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS multibanda y puerto USB 3.2 Gen 1 Type-C. Además, cuentan con altavoces estéreo, lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla y certificación IP68.​

El X300 Pro tiene además un chip amplificador de señal, cuatro amplificadores Wi-Fi y un botón de acción personalizable, similar al de los iPhone recientes.​

Precio y disponibilidad en China

El Vivo X300 arranca en 4.399 yuanes ($11,500 MXN aprox.) para la versión de 12GB+256GB.

Las configuraciones superiores llegan hasta los 5.799 yuanes (cerca de $15,100 MXN) para el modelo de 16GB+1TB. Está disponible en colores Azul Libre, Púrpura Cómodo, Negro Puro y Color Afortunado.​

Por su parte, el Vivo X300 Pro comienza en 5.299 yuanes (alrededor de $13,800 MXN) para 12GB+256GB. La versión tope de gama con 16GB+1TB cuesta 6.699 yuanes ($17,400 MXN), mientras que existe una edición especial con comunicación satelital por 8.299 yuanes (unos $21,600 MXN).

Los colores disponibles son Marrón Salvaje, Blanco Simple, Azul Libre y Negro Puro.​

Vivo ya sugirió que ambos modelos tendrán un lanzamiento internacional el próximo mes, aunque aún no hay confirmación oficial de precios ni mercados específicos, habrá que esperar para saber si México estará incluido en esa primera ola de expansión global.​