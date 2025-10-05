Baterías de hasta 6,510 mAh para la próxima serie Vivo X300

La serie Vivo X300 se prepara para su debut oficial en China el 13 de octubre.

Mientras se acerca el lanzamiento, nuevas filtraciones revelan detalles importantes sobre las capacidades de batería y velocidad de carga de estos dispositivos, además de confirmar la existencia de un tercer modelo que llegará al mercado europeo.

Capacidad de batería y sistema de carga

El Vivo X300 estándar contará con una batería de 6,040 mAh que soporta carga rápida por cable de 90W.

Este nivel de capacidad representa un incremento sustancial respecto a generaciones previas, permitiendo jornadas completas de uso intensivo sin necesidad de recargas constantes.

El modelo Pro eleva aún más las expectativas con una batería de 6,510 mAh, también compatible con carga rápida de 90W por cable.

Ambos teléfonos incluirán soporte para carga inalámbrica, aunque las especificaciones exactas de esta función aún no han sido confirmadas oficialmente por la compañía.

Algunas fuentes sugieren que el modelo Pro podría equipar hasta 7,000 mAh de capacidad, lo cual marcaría un salto significativo en autonomía dentro del segmento premium.

MediaTek Dimensity 9500 como cerebro de la serie

Vivo ha confirmado que tanto el X300 como el X300 Pro serán de los primeros smartphones en incorporar el nuevo procesador insignia MediaTek Dimensity 9500. Este chipset representa un avance importante en rendimiento y eficiencia energética.

El Dimensity 9500 ofrece un rendimiento de núcleo único hasta 32% superior comparado con la generación anterior, mientras que en tareas multinúcleo la mejora alcanza el 17%.

La arquitectura “All Big Core” de tercera generación incluye ocho núcleos, encabezados por un núcleo ultra que opera a 4,21 GHz.

La eficiencia energética también mejora considerablemente, con reducciones de hasta 55% en el consumo de energía al máximo rendimiento. Esta optimización se traduce en mayor duración de batería incluso durante sesiones intensivas de uso o gaming.

Cámaras con lente Zeiss y teleconversor

Vivo ha revelado que los dispositivos X300 incorporarán una lente telefoto Zeiss con zoom 2.35x en su sistema de cámaras traseras. El fabricante también presentó imágenes de un teleconversor diseñado específicamente para estos modelos.

El teleconversor está diseñado para ajustar la distancia focal de la cámara telefoto periscopio de 200 megapíxeles que equipa la serie.

Este accesorio permite alcanzar distancias focales de hasta 800 mm en condiciones de baja luminosidad, aunque aún se desconoce si estará disponible fuera del mercado chino.

Características de pantalla y diseño

El Vivo X300 montará una pantalla OLED de 6.31 pulgadas con tecnología 8T LTPO fabricada por BOE. Esta pantalla alcanza un brillo mínimo de 1 nit, mejorando la visualización en ambientes oscuros con ángulos de visión optimizados.

Por su parte, el X300 Pro incorporará una pantalla plana de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco variable LTPO de 1Hz hasta 120Hz. Ambos dispositivos mantienen un grosor de apenas 7 mm, destacando por su diseño compacto a pesar de las grandes baterías.

Disponibilidad y reservas

Las preventas para la serie Vivo X300 ya están abiertas en China a través del sitio web oficial de la marca. El evento de lanzamiento oficial tendrá lugar el 13 de octubre.

Junto con los smartphones, Vivo presentará otros productos durante el mismo evento, incluyendo la tableta Vivo Pad 5e, los auriculares Vivo TWS 5 y el smartwatch Vivo Watch GT 2.

Fuente: GSMArena