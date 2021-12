A tan solo unas horas que se filtrara información sobre los próximos teléfonos de alta gama de Xiaomi donde se confirmaba que serían al menos dos modelos los que serían presentados en el evento del próximo 28 de diciembre, ahora se filtra en imagen el diseño de los nuevos Xiaomi 12.

Fue el propio subgerente de la división de marketing de Xiaomi quien compartió en Twitter una imagen de dos teléfonos bajo el título “Xiaomi 12”. Por supuesto, la publicación fue acompañada por una leyenda que decía “Dos buques insignia”. Obviamente, los equipos que aparecen en dicha imagen corresponden a los nuevos topes de gama de la firma china.

Los dos equipos tienen pantallas con marcos compactos ligeramente curvados y cámaras frontales integrados en un pequeño agujero. Se espera que los teléfonos de la imagen correspondan al Xiaomi 12 y al Xiaomi 12 Lite. Aunque probablemente la familia crecerá con el anuncio de otros dos modelos, el Xiaomi 12 Pro y Xiaomi Pro Ultra, los cuales serían presentados en algún punto de 2022.

Por ahora no hay más detalles sobre la serie Xiaomi 12, al menos no por ahora, más allá del diseño que ha sido confirmado por un alto ejecutivo de la empresa. No obstante, lo que si es un hecho es que esta serie de equipos serán los primeros de Xiaomi en contar con el Snapdragon 8 Gen 1, la nueva pieza de silicio de Qualcomm que estará presente en la mayoría de smartphones premium que se lanzarán a lo largo de 2022.