El Motorola edge 30 Ultra fue el primer smartphone del mercado con sensor de 200 megapíxeles, y ahora Xiaomi y su nuevo teléfono 12T Pro se perfila para ser el segundo en incorporar este gran sensor fotográfico.

Se ha filtrado una imagen que supuestamente muestra el módulo de la cámara del Xiaomi 12T Pro, así como el diseño, que se mantiene en una línea continuista del catálogo de la compañía. De hecho, este dispositivo se asemeja mucho al Redmi K50 Extreme que se lanzó recientemente en China, por lo que podría indicar que estamos ante la versión global de este.

Una de las características clave del teléfono estará en su cámara principal, que será de 200 megapíxeles, según las últimas filtraciones. Utilizará el sensor ISOCELL HP1 de Samsung, por lo que se espera ofrezca una buena calidad en las fotografías.

Here’s your first look at the Xiaomi 12T Pro on @phonandroid!

200 MP main camera without Leica, SD8+Gen1, flat display. Seems to be a tweaked version of the Redmi K50 Extreme Edition. #Xiaomi12TProhttps://t.co/LDga1026wW

