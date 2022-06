Qualcomm presentó al mundo el Snapdragon 8+ Gen 1, y ahora está listo para dar a conocer su nuevo retoño, el cual promete ser más potente y con mayor autonomía, nos referimos al Snapdragon 8 Gen 2. El chip de próxima generación estará listo este mismo año, y varios smartphones de alta gama ya están preparados para usarlo, como es el caso del Xiaomi 13.

Una fuente china afirma que el Xiaomi 13 será uno de los primeros dispositivos en incluir esta nueva y potente pieza de silicio.

Snapdragon 8 Gen 2

SM8550

TSMC 4nm process

1+2+2+3 CPU

1 × Cortex X3

2 × A720

2 × A710

3 × A510

Adreno 740 GPU

Two smartphones with Snapdragon 8 Gen 2 launching later this year out of that one could be Xiaomi 13https://t.co/kWGSSdoAzg#Snapdragon #Snapdragon8Gen2 #Android

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 9, 2022