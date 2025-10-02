Xiaomi 15T Pro incorpora una función Walkie-Talkie con un módulo bluetooth potenciado

El Xiaomi 15T introduce un distintivo modo de comunicación offline que lo separa de sus competidores al funcionar como una especie de walkie-talkie digital mediante Bluetooth potenciado.

Esta función permite llamadas de voz directas entre dispositivos del mismo modelo sin necesidad de red móvil ni conexión celular, alcanzando distancias de hasta 1.9 km en condiciones óptimas.

Características de comunicación offline en el Xiaomi 15T

Aunque los smartphones han dejado obsoletos los walkie-talkies clásicos, Xiaomi reaprovecha una antena Bluetooth de alta potencia para habilitar llamadas directas entre dispositivos 15T sin red celular.

Esta comunicación, parte de la suite “Astral Communication” de Xiaomi, utiliza hardware especial —el Surge T1S Tuner y la Super Antenna Array— para extender el alcance del Bluetooth tradicional, permitiendo conectar hasta 1.3 km con el 15T estándar y 1.9 km con el 15T Pro en ambientes abiertos.

Esta función resulta ideal para actividades al aire libre como excursiones, donde la cobertura móvil es incierta o inexistente, aunque requiere que ambos usuarios tengan un dispositivo Xiaomi 15T.

Avances en cámara y fotografía

Se ha mejorado notablemente su sistema fotográfico respecto a la generación anterior. Ahora cuenta con una cámara trasera triple: un sensor principal de 50 MP, un telefoto con zoom 5X de igual resolución y un ultra gran angular de 12 MP.

Este telefoto, en particular, supera al modelo anterior al ofrecer más distancia y detalle gracias a un algoritmo de “Ultra Zoom” potenciado por inteligencia artificial.

Además, incorpora efectos avanzados en el modo retrato y un modo dedicado para fotografía callejera inspirado en Leica, ampliando las posibilidades creativas para los usuarios.

Diseño y pantalla

El diseño del Xiaomi 15T Pro mantiene la estética de la serie con bordes redondeados, marco de aluminio y respaldo de vidrio, aunque es ligeramente más delgado que su predecesor.

Su pantalla OLED crece hasta 6.83 pulgadas, la más grande en la serie T, con bordes reducidos a 1.5 mm que favorecen una experiencia inmersiva.

Además, ofrece alta resolución (2772 × 1280 píxeles), brillo máximo de 3,200 nits y tasa de refresco de hasta 144 Hz.

Rendimiento y autonomía para todo el día

En el interior, el 15T Pro está potenciado por el chipset Dimensity 9400+, acompañado por 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y opciones de almacenamiento que llegan hasta 1 TB con tecnología UFS 4.1.

Para la disipación térmica, Xiaomi introduce un sistema 3D IceLoop que contribuye a mantener estable el rendimiento.

La batería también se aumenta a 5,500 mAh con soporte para carga rápida por cable a 90 W y carga inalámbrica a 50 W, aunque se omite compatibilidad con el estándar Qi2 inalámbrico más reciente.

Conectividad y disponibilidad

Este modelo soporta Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0, además de un extenso abanico de bandas 4G y 5G para garantizar compatibilidad global y permitir el uso de hasta dos SIM físicas y dos eSIM simultáneamente.

Disponible en colores negro, gris y un tono Mocha Gold, el Xiaomi 15T Pro se lanza con Android 15 personalizado por Xiaomi y promete recibir la actualización a Android 16 próximamente.