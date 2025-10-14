Nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro ya en México desde $13,999 pesos

Xiaomi acaba de lanzar lo que podría convertirse en uno de los teléfonos más codiciados del año en México y Latinoamérica.

Hablamos de la Serie Xiaomi 15T, que incluye dos modelos: el Xiaomi 15T y el 15T Pro, ambos ya disponibles en territorio mexicano a precios que podrían sorprender a más de uno.​

Cámaras Leica que elevan la fotografía móvil

Lo primero que salta a la vista es el sistema de cámaras co-desarrollado con Leica. No estamos hablando de una simple colaboración cosmética. Ambos equipos traen lentes Leica Summilux que capturan imágenes con un nivel de detalle impresionante.​

El Xiaomi 15T cuenta con tres cámaras traseras. Una principal de 50MP con apertura f/1.7, una ultra gran angular y una telefoto que cubren distancias focales desde 15mm hasta 92mm. Suficiente para capturar desde paisajes amplios hasta primeros planos con bastante precisión.​

La versión Pro va un paso más allá. Mantiene la cámara principal de 50MP, pero con una apertura más generosa de f/1.62 que permite captar más luz.

Además, estrena una cámara telefoto Leica 5x Pro que ofrece zoom óptico de 5x, zoom de nivel óptico de 10x y hasta 20x en modo Ultra Zoom. El sensor Light Fusion 900 con rango dinámico de 13.5 EV mejora notablemente la claridad y precisión en los tonos.​

Lo interesante es que puedes elegir entre dos estilos de procesamiento: Leica Authentic para tomas naturales con mucho contraste, o Leica Vibrant si prefieres colores más brillantes y saturados.

Pantalla inmersiva de nueva generación

La pantalla es la más grande que la familia T ha tenido hasta ahora. Son 6.83 pulgadas de panel AMOLED con resolución 1.5K que alcanza un brillo máximo de 3,200 nits. Esto garantiza visibilidad incluso bajo la luz solar directa.​

El Xiaomi 15T Pro se distingue por sus biseles ultradelgados de apenas 1.5mm en los cuatro lados (27% más finos que la generación anterior), lo que crea una experiencia visual más envolvente sin aumentar el tamaño físico del dispositivo.

La tasa de refresco llega hasta 144Hz en el modelo Pro y 120Hz en el modelo base, haciendo que cada desplazamiento sea fluido y las interacciones se sientan instantáneas.​

Potencia donde más se necesita

Bajo la superficie, el Xiaomi 15T Pro monta el MediaTek Dimensity 9400+ fabricado en proceso de 3nm, mientras que el 15T incorpora el Dimensity 8400-Ultra. Ambos procesadores representan un salto considerable en rendimiento de CPU y GPU respecto a la generación anterior.​

Ambos modelos cuentan con 12GB de RAM y opciones de almacenamiento que van desde 256GB hasta 1TB en el caso del Pro.

Para mantener todo bajo control térmico, Xiaomi integra el sistema 3D IceLoop, que separa de manera eficiente vapor y líquido con un diseño 3D especial para la CPU, distribuyendo el calor uniformemente por la superficie del dispositivo.​

Batería para todo el día

La batería de 5,500mAh proporciona energía más que suficiente para un día completo de uso intensivo en un chasis sorprendentemente delgado. El Xiaomi 15T Pro ofrece HyperCharge de 90W con cable y 50W inalámbrica, mientras que el modelo base incluye carga rápida de 67W.​

Lo más interesante es que la batería puede retener hasta el 80% de su capacidad incluso después de 1,600 ciclos de carga. Si la batería se descarga completamente, el teléfono puede encenderse en menos de cuatro segundos tras conectar el cargador.​

Conectividad sin límites con Astral Communication

Aquí es donde Xiaomi sorprende con algo diferente. La Serie 15T introduce Xiaomi Astral Communication, que incluye el debut global de Xiaomi Offline Communication. Esto permite comunicación de voz directa entre dispositivos de la Serie 15T a distancias de hasta 1.9km en el Pro y 1.3km en el 15T, incluso sin señales celulares o Wi-Fi.​

Esta función está diseñada específicamente para entornos abiertos como selvas, desiertos o rutas de senderismo remotas, donde las redes tradicionales no están disponibles.

El sistema integra el Xiaomi Surge T1S Tuner que utiliza de manera flexible GPS, Wi-Fi, Bluetooth y señales celulares, junto con el Super Antenna Array que mejora el rendimiento celular general.​

Experiencia mejorada con HyperOS 3

La Serie 15T llega con Xiaomi HyperOS 3, que hace su debut global en estos dispositivos. El sistema ofrece capacidades de multitarea mejoradas, inicio más rápido de aplicaciones y elementos de interfaz rediseñados, incluyendo pantallas de bloqueo, fondos de pantalla, íconos y widgets.​

La inteligencia a nivel de sistema Xiaomi HyperAI y la interconectividad mejorada entre dispositivos aumentan la productividad, permitiendo compartir y sincronizar contenido sin problemas entre el ecosistema de productos Xiaomi.​

Precio y disponibilidad en México

Los dos modelos ya están disponibles en México con precios competitivos. El Xiaomi 15T (12GB + 256GB) tiene un precio de $13,999 pesos, mientras que la versión Pro (12GB + 512GB) cuesta $18,999 pesos.

Se pueden adquirir en línea o de manera física directamente con Xiaomi, distribuidores autorizados y en la tienda oficial dentro de Mercado Libre, con opciones de pago hasta de 24 meses sin intereses.​