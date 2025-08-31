Serie Xiaomi 15T se prepara para debutar con chipset Dimensity 8400+ y 9400+

La serie Xiaomi 15T se ha filtrado en su totalidad antes de su lanzamiento global previsto para este próximo septiembre.

Estas filtraciones revelan tanto imágenes en vivo de los dispositivos como especificaciones clave que diferencian a esta línea de la serie Redmi K80, confirmando un diseño renovado y un conjunto de características potentes para el segmento sub-premium.

Diseño diferenciado de la serie Xiaomi 15T

A diferencia de la serie Redmi K80, la Xiaomi 15T introduce un diseño trasero distinto.

En lugar del módulo de cámara circular que caracteriza a los Redmi, esta serie adopta un módulo más cuadrado, pero con bordes suavizados, lo que la hace visualmente única frente a la Xiaomi 14T del año anterior.

La línea presenta un marco metálico plano con esquinas redondeadas, donde los botones de volumen y encendido están ubicados a la derecha. El branding de Xiaomi se posiciona discretamente en la esquina inferior izquierda del panel trasero.

Especificaciones del Xiaomi 15T Pro

El modelo Pro de la serie será potenciado por el chipset MediaTek Dimensity 9400+, uno de los más potentes para móviles de gama media-alta en 2025.

En cuanto a fotografía, contará con una cámara principal de 50 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo con zoom óptico 5x de 50 megapíxeles, ideal para capturar detalles a distancia.

En batería, incorpora una capacidad de 5,500 mAh con soporte para carga rápida por cable de 90W, permitiendo una carga veloz y eficiente.

Características del Xiaomi 15T Estándar

El Xiaomi 15T estándar estará equipado con el chipset MediaTek Dimensity 8400, manteniendo buena potencia y eficiencia en la gama sub-premium.

Su cámara principal también tendrá 50 megapíxeles, acompañada de un lente ultra ancho de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles, aunque sin el zoom óptico 5x del modelo Pro.

La batería tendrá igualmente 5,500 mAh, pero con carga rápida de 67W, ofreciendo un equilibrio entre autonomía y rapidez al cargar.

Otros detalles técnicos compartidos

Ambos modelos incluyen una cámara frontal para selfies de 32 megapíxeles, garantizando fotos claras y nítidas.

Además, contarán con certificación IP69, lo que los hace resistentes a polvo y agua, aumentando su durabilidad para el día a día. La pantalla será OLED plana con alta tasa de refresco, garantizando una experiencia visual fluida y colores vivos.

Se espera que la serie Xiaomi 15T se lance a nivel global en septiembre de 2025, ampliando la oferta de Xiaomi para usuarios que buscan teléfonos potentes a un precio competitivo.}

Fuente: X