Xiaomi 16 Series podría estrenar el Snapdragon 8 Elite 2 a finales de septiembre

La serie Xiaomi 16 se perfila como el sucesor de los modelos Xiaomi 15 lanzados el año pasado. Aunque Xiaomi aún no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, recientes filtraciones sugieren que podría presentarse muy pronto.

Se espera que tanto el Xiaomi 16 como el Xiaomi 16 Pro sean los primeros teléfonos en integrar el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite 2 (también conocido como Snapdragon 8 Elite Gen 5) de Qualcomm.

Fecha aproximada de lanzamiento

De acuerdo con el filtrador chino Digital Chat Station, los primeros dispositivos con Snapdragon 8 Elite 2 podrían debutar entre el 24 y 26 de septiembre de 2025, justo una semana después del evento de Qualcomm donde se anunciará oficialmente este chipset, programado para el 23 de septiembre en Hawái.

Este lanzamiento sería un mes antes que la presentación del Xiaomi 15 el año anterior. Junto con el Xiaomi 16 y Xiaomi 16 Pro, se habla de una variante nueva llamada Xiaomi 16 Pro Mini este mismo año, mientras que el modelo Xiaomi 16 Ultra quedaría para 2026.

Todos los equipos correrán Android 16 con la nueva capa de personalización HyperOS 3.

Diseño y características esperadas de la serie Xiaomi 16

La versión estándar y la versión Pro Mini de los Xiaomi 16 tendrán pantallas de 6.3 pulgadas, mientras que el modelo Pro contaría con una pantalla más grande de 6.8 pulgadas.

Los rumores sugieren que los acabados mantendrán una línea premium con características avanzadas de pantalla como OLED, alta tasa de refresco y protección contra daños.

La serie Xiaomi 16 incorporará un sistema de triple cámara trasera, destacando dos sensores de 50 megapíxeles: uno principal de 1/1.3 pulgadas y otro ultra gran angular, ambos con tecnología avanzada para mejorar la fotografía computacional.

En el frente, también habrá un sensor de 50 megapíxeles con enfoque automático.

En cuanto a la batería, el Xiaomi 16 vendrá equipado con una capacidad significativa de 7,000 mAh, con soporte para carga rápida de hasta 100W, además de carga inalámbrica y reversa.

Potencia y rendimiento con Snapdragon 8 Elite 2

El Snapdragon 8 Elite 2 ha demostrado en pruebas de rendimiento una mejora del 10% respecto a la generación anterior, alcanzando frecuencias de hasta 4.74 GHz, aunque en filtraciones recientes se mostró funcionando a 4.0 GHz.

Se espera que este chip esté optimizado para tareas de alto rendimiento y capacidades avanzadas de inteligencia artificial, sobre todo para la fotografía computacional.

Además de la serie Xiaomi 16, algunos modelos de Poco y Redmi podrían también incorporar este procesador.

