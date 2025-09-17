Xiaomi presenta teaser oficial de la serie 17 con pantalla trasera como si fuese un plegable

Xiaomi ha comenzado la promoción oficial de su próxima serie flagship 17, con un teaser misterioso que revela su diseño y una novedad interesante: una gran pantalla trasera llamada “magic back screen”.

En el video compartido en Weibo se muestra que los modelos 17 Pro y 17 Pro Max cuentan con esta pantalla externa que rodea dos lentes principales y posiblemente un tercero oculto debajo.

Innovación en diseño y funciones

El diseño del Xiaomi 17 Pro recuerda al iPhone 17 con esquinas redondeadas y lados planos, pero el toque diferenciador es la pantalla trasera amplia que abarca gran parte del panel posterior, muy similar a las pantallas usadas en teléfonos plegables como el Motorola Razr o Galaxy Z Flip 7.

Aunque Xiaomi ya experimentó con pantallas secundarias en el Mi 11 Ultra, era mucho más pequeña y limitada a una esquina.

Ahora integran tecnologías de plegables para lograr una pantalla trasera más grande e inmersiva, capaz de mostrar desde widgets hasta vistas previas para selfies usando las cámaras traseras.

Modelos y chipset confirmados

La serie Xiaomi 17 incluirá tres variantes: Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, equipados con el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. El CEO de Xiaomi, Lu Weibing, ha confirmado que la serie llegará a finales de septiembre.

El modelo estándar tendrá mejoras sin aumento de precio. Las versiones Pro y Pro Max contarán con la pantalla trasera mágica y avanzadas capacidades fotográficas, aunque se espera que el 17 Pro Max tenga un sistema de cámaras Leica mejorado.

El Xiaomi 17 Pro fue listado en Geekbench con 16 GB de RAM y Android 16, que posiblemente sea HyperOS 3, optimizado para esta serie.

Uso práctico de la pantalla trasera

Los adelantos muestran que la pantalla trasera podrá configurarse con diversas esferas de reloj, notificaciones, imágenes e incluso usarla como visor para la cámara trasera.

Esto representa un paso evolutivo respecto a la idea original en el Mi 11 Ultra y aporta una utilidad real para fotografía con la cámara principal, así como personalización visual.

Aún se esperan más detalles tras el lanzamiento oficial para conocer todas las capacidades del nuevo “Magic Back Screen” y su integración con el sistema operativo, la serie 17 de Xiaomi se posiciona para competir directamente con Apple y otros rivales premium.

Fuente: Weibo