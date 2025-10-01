Convierte la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro en una mini consola con esta funda

Xiaomi anunció en China su nueva serie insignia 17, destacando los modelos 17 Pro y 17 Pro Max. Más allá de sus especificaciones, llama la atención la inclusión de una pantalla secundaria en la parte trasera, justo en la zona donde se ubican las cámaras.

Esta pantalla ofrece funciones como encuadrar selfies, temporizadores y control de música, pero lo que realmente despierta curiosidad es su accesorio para convertir el teléfono en una consola retro portátil.

Diseño y funciones de la pantalla trasera

La pantalla trasera abarca todo el gran módulo de cámaras del teléfono. Su uso principal es mejorar la experiencia fotográfica y ofrecer controles rápidos sin tener que voltear el dispositivo.

Sin embargo, Xiaomi ha enfocado también esta pantalla como un elemento lúdico, a través de un accesorio oficial que transforma el smartphone en una consola de juegos de estilo vintage.

Accesorio consola retro: funcionalidades y limitaciones

Este accesorio, llamado Retro Handheld Console Case, tiene un costo aproximado de 299 yuanes (unos $50 dólares).

Incluye un D-pad circular, similar a la rueda del iPod, y cuatro botones frontales para el control de videojuegos.

Además, cuenta con una batería de 200 mAh, que promete hasta 40 días de juego asumiendo tres horas diarias de uso. El dispositivo viene precargado con juegos como Angry Birds 2.

La principal desventaja de este accesorio es que la presencia de dos lentes de cámara quitan parte de la pantalla, lo que probablemente haga incómoda la experiencia de juego. Además, mientras se usa la funda, no es posible aprovechar la carga inalámbrica del teléfono.

Disponibilidad y expectativas fuera de China

Por el momento, Xiaomi no ha confirmado fechas para el lanzamiento de los teléfonos 17 Pro o sus accesorios fuera de China, incluyendo mercados como Europa o América Latina.

La espera hace que surja la esperanza de que la funda retro llegue acompañando al dispositivo para quienes busquen una experiencia diferente al gaming móvil tradicional.

Este enfoque peculiar de convertir un smartphone en una consola retro con un accesorio apunta a que Xiaomi podría estar experimentando con ideas poco convencionales.

Tal vez sea un adelanto de futuros accesorios aún más innovadores o extravagantes, como la próxima generación de fundas para fotografía que acompañarían al esperado modelo 17 Ultra.

Fuente: Giztop