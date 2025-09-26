Xiaomi presenta Serie 17 con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y sí, hay un modelo Pro Max

Xiaomi ha presentado oficialmente su nueva serie insignia Xiaomi 17 en el Centro Nacional de Convenciones de Beijing, apenas una semana después del lanzamiento de los iPhone 17 de Apple.

La empresa china decidió saltar la numeración 16 para alinearse directamente con Apple en una estrategia de competencia frontal que marca un antes y un después en la guerra de los smartphones premium.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: La nueva referencia en potencia móvil

La serie completa incluye tres modelos: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, todos equipados con el revolucionario procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, convirtiéndose en los primeros dispositivos del mundo en incorporar este chip.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 presenta una arquitectura de CPU Oryon de tercera generación con 8 núcleos: 2 núcleos Prime que alcanzan 4.6 GHz y 6 núcleos de rendimiento hasta 3.62 GHz.

Esta configuración promete un 20% mejor rendimiento en un solo núcleo y 17% en multinúcleo, con una eficiencia energética mejorada en 35%.

La GPU Adreno alcanza 1.2 GHz, ofreciendo 23% mejor rendimiento y 25% de mejora en ray tracing, además de incluir 18 MB de caché adicional para gaming.

La NPU presenta un 37% mejor rendimiento en inteligencia artificial, consolidando al Snapdragon 8 Elite Gen 5 como el chip móvil más potente del mercado.

Pantalla Trasera “Magic Back Screen”

La característica más distintiva llega con los modelos Pro. El Xiaomi 17 Pro incorpora una pantalla secundaria de 2.7 pulgadas, mientras que el Pro Max cuenta con un panel trasero AMOLED de 2.9 pulgadas con resolución de 976 x 596 píxeles.

Esta “Magic Back Screen” ofrece tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 3,500 nits y protección Dragon Crystal Glass 3.0.

Según Xiaomi, esta pantalla trasera permite tomar selfies con las cámaras principales, controlar la reproducción de música, verificar notificaciones, ver información del clima y hasta servir como centro de control para los vehículos de la marca.

La funcionalidad se extiende a personalización con fondos dinámicos, herramientas y mascotas virtuales.

Especificaciones técnicas por modelo

Especificación Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Pantalla Principal 6.3″ LTPO OLED 6.3″ LTPO OLED 6.9″ LTPO AMOLED Resolución Principal 2800 x 1260 píxeles 2800 x 1260 píxeles 3200 x 1440 píxeles Tasa de Refresco 120Hz 120Hz 120Hz Brillo Pico 3,000 nits 3,000 nits 3,500 nits Pantalla Trasera No Sí – 2.7″ AMOLED Sí – 2.9″ AMOLED Resolución Trasera N/A 976 x 596 píxeles 976 x 596 píxeles Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Sistema Operativo HyperOS 3 (Android 16) HyperOS 3 (Android 16) HyperOS 3 (Android 16) RAM Hasta 16GB LPDDR5X Hasta 16GB LPDDR5X Hasta 16GB LPDDR5X Almacenamiento Hasta 512GB UFS 4.0 Hasta 512GB UFS 4.0 Hasta 1TB UFS 4.0 Cámara Principal 50MP (Leica) 50MP (Leica) 50MP (Leica) Cámara Ultra Wide 50MP (Leica) 50MP (Leica) 50MP (Leica) Cámara Teleobjetivo 50MP (Leica) 50MP (Leica) 50MP (Leica) Zoom Óptico 3x 5x 5x Cámara Frontal 32MP 32MP 32MP Batería 7,000 mAh (Jinshajiang) 6,300 mAh (Jinshajiang) 7,500 mAh (Jinshajiang) Carga Rápida 100W 100W 100W Carga Inalámbrica 50W 50W 50W Conectividad 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Resistencia IP68 IP68 IP68 Precio China Desde 4,499¥ Desde 4,999¥ Desde 5,999¥ Posible precio México Desde $24,999 MXN Desde $26,999 MXN Desde $34,999 MXN

Tecnología de Batería Jinshajiang

Una característica destacada es la nueva batería Jinshajiang, desarrollada completamente por Xiaomi. Esta tecnología incorpora 16% de silicio de alta densidad y un diseño en forma de “L” con celdas apiladas que maximiza el aprovechamiento del espacio interno.

La densidad energética alcanza los 779Wh/L, permitiendo mayor capacidad sin aumentar el tamaño del dispositivo.

HyperOS 3: Basado en Android 16

Los tres modelos estrenan HyperOS 3, la tercera generación del sistema operativo de Xiaomi basado en Android 16.

Las principales novedades incluyen la interfaz “Liquid Glass UI” con efectos de vidrio líquido, “Super Island” (similar al Dynamic Island de Apple) para notificaciones dinámicas, y mejoras del 30% en rendimiento general.

El sistema incorpora funciones de inteligencia artificial como notas automáticas, descripciones de imágenes, traducción de voz, reducción de ruido en grabaciones y búsqueda inteligente.

También mejora la interconexión con dispositivos Apple, permitiendo duplicar pantalla en iPad o MacBook y sincronizar notificaciones.

Precios y disponibilidad en China

En el mercado chino, los precios inician desde 4,499 yuanes para el Xiaomi 17 base con 12GB/256GB.

El Xiaomi 17 Pro parte de 4,999 yuanes y el Pro Max desde 5,999 yuanes. Las ventas comenzaron el 27 de septiembre de 2025.

Para el mercado mexicano, Xiaomi ha confirmado un evento de presentación oficial el 9 de octubre. Los precios estimados en pesos mexicanos rondarían los $24,999 pesos para el modelo base, $26,999 pesos para el Pro y hasta $34,999 pesos para el Pro Max.