Xiaomi 17 Ultra llegaría con una cámara principal de 200 MP

Xiaomi acaba de despejar el camino con su nueva serie 17, pero todo indica que la historia no termina ahí. Mientras los modelos base, Pro y Pro Max ya dieron el primer paso, los rumores apuntan a un cuarto integrante que promete subir la apuesta fotográfica.

Se trataría del Xiaomi 17 Ultra, la filtración más reciente revela detalles del sistema de cámaras de este esperado dispositivo, sugiriendo una configuración cuádruple trasera que rompe con la tendencia de sus hermanos menores.​

Cuatro cámaras traseras con tecnología de punta

El corazón del apartado fotográfico del Xiaomi 17 Ultra sería un sensor principal de 200 megapíxeles, un salto significativo respecto al módulo de 50 MP que montan los otros modelos de la serie.

A este lo acompañarían tres cámaras de 50 megapíxeles, cada una con funciones específicas para cubrir diferentes escenarios.​

Entre los sensores filtrados destaca el OVX10500U de OmniVision como cámara principal, acompañado por sensores JN5 para el ultra gran angular y uno de los teleobjetivos.

El cuarto módulo trasero usaría un sensor HPE, destinado a captura telefoto con mayor alcance, esta configuración marcaría un cambio respecto al Xiaomi 15 Ultra, que apostó por una lente periscópica de 200 MP como cuarto sensor.​

Sensor de una pulgada para competir con cámaras profesionales

Uno de los elementos más interesantes de la filtración es el tamaño del sensor principal. Con una pulgada de dimensión, permitiría una captación de luz muy superior a la mayoría de smartphones del mercado.

Este formato ya apareció en el Xiaomi 14 Ultra y demostró ser capaz de resultados dignos de equipos fotográficos dedicados.​

La tecnología de sensores grandes tiene ventajas claras, mayor superficie implica mejor rendimiento en situaciones de poca luz, mayor rango dinámico y capacidad para desenfoques más naturales.

Combinado con la óptica Leica que Xiaomi mantiene en sus modelos premium, el resultado podría posicionar al 17 Ultra como referente fotográfico en 2026.​

Snapdragon 8 Elite Gen 5 como motor

Al igual que sus hermanos de serie, el Xiaomi 17 Ultra montaría el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado en proceso de 3 nanómetros y con núcleos Oryon capaces de alcanzar 4.6 GHz, ofrece un incremento de rendimiento del 23% en gráficos respecto a la generación anterior.​

Este chip será clave no solo para el rendimiento general, sino especialmente para el procesamiento fotográfico.

La unidad de inteligencia artificial mejorada permitirá funciones avanzadas de fotografía computacional, procesamiento en tiempo real y capacidades de vídeo profesional.​​

¿Cuándo llegará el Xiaomi 17 Ultra?

Siguiendo el patrón de lanzamientos anteriores, lo más probable es que el Xiaomi 17 Ultra vea la luz a principios de 2026, posiblemente entre febrero y marzo.

La firma suele reservar sus modelos Ultra para unos meses después del lanzamiento de la serie principal, lo que le permite afinar detalles y generar expectativa.​

Por ahora, los Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max ya están disponibles en China con precios desde 4,499 yuanes (unos $11,800 MXN al cambio). La llegada a mercados internacionales se espera para principios de año, aunque sin confirmación oficial todavía.​

Fuente: GSMArena