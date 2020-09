Como parte de su estrategia de fortalecer sus canales de venta y presencia en México, tanto online como offline, esta semana, Xiaomi México abrió su tienda oficial en Amazon México, a través de el distribuidor DGL Latam, ofreciendo una nueva ventana de venta para sus productos y más recientes lanzamientos

Junto a esta apertura, también se planea que la marca llegue a tiendas como Liverpool y aún más cadenas que se sumarán antes de que termine el año.

Con esta expansión, Xiaomi aumenta su presencia actual en más de 3,000 puntos de ventas de cadenas de retail en tiendas como Best Buy, Sam’s, Bed Bath and Beyond, Bodega Aurrera, Chedraui, Coppel, Elektra, Suburbia, Sears y, Sanborns, así como sus tiendas en línea en Mercado Libre, Linio, Amazon, Privalia, Linio y su tienda oficial, Xiaomi Shop.

Finalmente, una amplia gama de dispositivos Xiaomi, desde smartphones hasta dispositivos para casas inteligentes, también se pueden encontrar en los centros de atención a clientes Telcel a nivel nacional, representando una opción adicional para acercarse a sus consumidores.

Esta expansión, muestra el crecimiento que ha demostrado recientemente la compañía en el país y en la región. En el reporte más reciente de la organización internacional de estudios de mercado, Canalys, se aprecia que la empresa se mantiene dentro de los 5 mejores fabricantes en números de envíos de smartphones en México, Colombia y Brasil. Al mismo tiempo, se muestra un crecimiento interanual en México del 75% y del 99% dentro de América Latina gracias a su crecimiento en Colombia y Brasil con crecimientos de 134% y 101%, respectivamente.

Recientemente, Xiaomi se posicionó como la marca principal de smartphones en países como España, Ucrania, Polonia, Birmania, e India, y se ubicó entre las cinco primeras en países como Alemania, Francia, Italia, Turquía, Egipto, Malasia, Indonesia y China, lo que representa casi la mitad de los 90 mercados globales donde la compañía está oficialmente presente, según Canalys.

Como parte de este crecimiento, Xiaomi Corporation anunció que la Compañía está posicionada en el lugar 384 en la lista Global 2000 de Forbes, subiendo 42 posiciones a comparación al año pasado.