Xiaomi anuncia evento virtual para el 11 de agosto, ¿que presentará?

Xiaomi ha confirmado que llevará a cabo un evento virtual el próximo 11 de agosto en China. El CEO de la empresa china, Lei Jun, discutirá el pasado, el presente y el futuro de la compañía, pues recordemos que este mes la empresa cumple 10 años desde su llegada al mercado.

No obstante, no todo se tratará de la empresa, sino también presentará algunos productos que en su mayoría serán teléfonos inteligentes donde destaca la presencia de un nuevo modelo de la serie Redmi, así como otros modelos que han sido bastante representativos en el catálogo del fabricante.

Media friends and Mi Fans, remember to mark your calendars for our Mi 10 Ultra announcement on August 11th! Mr. Lei Jun will also be giving a speech for Xiaomi’s 10th year anniversary celebration ? pic.twitter.com/459B3I4qWp

— Agatha Tang (@aggasaurus) August 5, 2020