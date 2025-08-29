Estos son los primeros móviles Xiaomi que reciben HyperOS 3 basado en Android 16

Xiaomi HyperOS 3 está a punto de llegar oficialmente, con un lanzamiento confirmado para este 28 de agosto de 2025.

Este nuevo sistema operativo basado en Android 16 promete una experiencia más fluida y rediseñada para los usuarios de varios dispositivos Xiaomi y Redmi.

Lanzamiento y novedades principales de HyperOS 3

Xiaomi llevará a cabo un evento el 28 de agosto para presentar HyperOS 3, bajo el lema “Todo fluye suavemente”.

Esta versión del sistema operativo busca ofrecer transiciones más fluidas entre aplicaciones y una navegación más natural en la pantalla de inicio.

Se espera que incluya elementos rediseñados, mejor rendimiento general y una interfaz de usuario renovada y limpia. La actualización también promete una integración más profunda con el ecosistema Xiaomi y una mejora significativa en la estabilidad del sistema.

Beta abierta para usuarios interesados

La compañía ha abierto la inscripción para el programa beta de HyperOS 3. Los usuarios interesados pueden registrarse a través del Centro de Pruebas Internas de la Comunidad Xiaomi.

Esta beta está destinada a modelos selectos y permitirá a los testers experimentar de primera mano las novedades antes del lanzamiento oficial.

Dispositivos Xiaomi compatibles inicialmente

La primera oleada de actualizaciones llegará a los siguientes smartphones y tablets de Xiaomi:

Smartphones compatibles con HyperOS 3:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Tablets compatibles:

Xiaomi Pad 7S Pro (pantalla de 12.5 pulgadas)

Xiaomi Pad 7 Pro

Estos dispositivos serán los primeros en recibir la beta y posteriormente la versión estable del nuevo sistema operativo.

Xiaomi anticipa que el despliegue progresivo llegará a otros modelos conforme avance el tiempo, incluyendo algunos equipos de gamas medias y de entrada con versiones adaptadas de HyperOS 3.