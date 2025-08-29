Google Android

Estos son los primeros móviles Xiaomi que reciben HyperOS 3 basado en Android 16

hace 5 horas

Xiaomi HyperOS 3 está a punto de llegar oficialmente, con un lanzamiento confirmado para este 28 de agosto de 2025.

Este nuevo sistema operativo basado en Android 16 promete una experiencia más fluida y rediseñada para los usuarios de varios dispositivos Xiaomi y Redmi.

Lanzamiento y novedades principales de HyperOS 3

Xiaomi llevará a cabo un evento el 28 de agosto para presentar HyperOS 3, bajo el lema “Todo fluye suavemente”.

Esta versión del sistema operativo busca ofrecer transiciones más fluidas entre aplicaciones y una navegación más natural en la pantalla de inicio.

Se espera que incluya elementos rediseñados, mejor rendimiento general y una interfaz de usuario renovada y limpia. La actualización también promete una integración más profunda con el ecosistema Xiaomi y una mejora significativa en la estabilidad del sistema.

Beta abierta para usuarios interesados

La compañía ha abierto la inscripción para el programa beta de HyperOS 3. Los usuarios interesados pueden registrarse a través del Centro de Pruebas Internas de la Comunidad Xiaomi.

Esta beta está destinada a modelos selectos y permitirá a los testers experimentar de primera mano las novedades antes del lanzamiento oficial.

Dispositivos Xiaomi compatibles inicialmente

La primera oleada de actualizaciones llegará a los siguientes smartphones y tablets de Xiaomi:

Smartphones compatibles con HyperOS 3:

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Extreme Edition

Tablets compatibles:

Estos dispositivos serán los primeros en recibir la beta y posteriormente la versión estable del nuevo sistema operativo.

Xiaomi anticipa que el despliegue progresivo llegará a otros modelos conforme avance el tiempo, incluyendo algunos equipos de gamas medias y de entrada con versiones adaptadas de HyperOS 3.

Etiquetas
hace 5 horas

Artículos relacionados

Batería enorme y enfriamiento total, las apuestas de realme para sus próximos smartphones

hace 6 horas

Así rinde el Tensor G5 del Pixel 10 Pro XL frente a la competencia y ha decepcionado a algunos

hace 13 horas

KingKong 11: Nuestro Review de uno de los Todo-Terreno más esperados del 2025

hace 1 día

Delgadez sin límites, así es el HOT 60 Pro+ de Infinix y su Record Guinness

hace 1 día
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web