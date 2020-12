Mucho se ha rumoreado sobre la fecha de presentación de la nueva serie Mi 11 de Xiaomi, ha habido mucha información en torno a cuándo será revelada la nueva línea de teléfonos de gama alta del fabricante, y ahora todo parece indicar que ya tenemos una fecha definida, o al menos sabemos en qué mes será presentado oficialmente.

Según Digital Chat Station, una de las fuentes con mayor reputación en China, Xiaomi lanzará su serie Mi 11 tan pronto como el próximo mes, esto significa que sería el mes de enero de 2021, por lo que la fecha está a la vuelta de la esquina, solo nos separan unas cuantas semanas.

Mi 11 (tentatively named) has been sent to the Internet for filing, and it is estimated that it will be announced next month, and the production capacity will start to climb [??]

— Digital Chat Station (@StationChat) November 30, 2020