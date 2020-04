Xiaomi lanzará la serie Redmi Note 9 en su versión global el 30 de abril

A través de su cuenta oficial en Twitter, Xiaomi confirmó la fecha de lanzamiento oficial de la serie Redmi Note 9 versión global. Si bien el evento en línea se llevará a cabo el próximo 30 de abril, el fabricante chino no pudo aguantarse las ganas y ha revelado que dichos dispositivos serán los que protagonizarán el evento en unos cuantos días en China.

De esta manera, finalmente se puede confirmar que Xiaomi lanzará la versión global tanto del Redmi Note 9 como el Redmi Note 9 Pro, dispositivos que destacan por su diseño elegante, así como su apartado fotográfico y, por supuesto, por su precio relativamente bajo y competitivo.

#TheLegendContinues!

On April 30th at 20:00 (GMT+8), join our launch event and help us welcome the newest members of #RedmiNote9Series as well as some other great products! https://t.co/toTtbykVCt

