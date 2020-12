Xiaomi México anuncia su Mi Posada 2020, una actividad virtual que unirá a los miembros de Mi Community y a Little Jesus en un evento que busca fortalecer los vínculos dentro de su grupo de fans.

En 2020, Xiaomi México se puso como meta fortalecer el vínculo entre los miembros de Mi Community organizando más actividades y sorpresas. Por ejemplo, a principios de año se realizó un tour de fotografía y un rally de Sonic en exclusiva para la comunidad. Sin embargo, al llegar la pandemia, la marca tuvo que buscar formas innovadoras de mantenerse cerca de los fans.

Por eso, durante los últimos meses, Xiaomi México ofreció una gran cantidad de actividades como concursos de fotografía, videos, material literario, reseñas de producto, reuniones de los Mi Fan Clubs vía Zoom, y torneos de gaming. No obstante, uno de los eventos más importantes de cada año, es la tradicional Mi Posada de los Mi Fans y debido a la pandemia, esta posada se transformó en un evento online. Buscando ofrecer una experiencia digital que no se ve todos los días, la Mi Posada de 2020 traerá a Little Jesus en vivo desde la comodidad de un navegador. No se trata de cualquier show, será un concierto digital único en donde la banda interpretará las canciones favoritas de todos y servirá como celebración y en agradecimiento a los Mi Fans por un año más de lealtad a la marca.

Este evento es exclusivo para miembros de la comunidad, por lo que todos los que quieran participar, deberán registrarse para poder acceder a la posada, por lo que cualquier miembro de Mi Community podrá verlo.

Además, durante la posada se romperá una piñata que contendrá premios para usuarios elegidos al azar en Mi Community y finalmente habrá un concurso de Little Jesus vs. Xiaomi, donde los fans que estén en la pantalla podrán interactuar con la banda.

La Mi Posada se llevará a cabo el 12 de diciembre a las 19:00 horas, para más información visiten: https://event.c.mi.com/mx/ apply/miposadaonline