Gran expectativa hay por el lanzamiento del primer smartphone de Xiaomi que tenga una cámara debajo de la pantalla. Ahora aparece un video mostrandolo.

Este smartphone se esperaba que sea lanzado en 2021, pero ahora se cree que se presentará entre octubre y noviembre. El video que se ha presentado se trataría de un prototipo.

Xiaomi Under display Camera Phone, Rear Panel is same like Mi 10 Ultra, so it can be launching till Oct-Nov

Retweet Appreciated#Xiaomi #Mi10Ultra #UnderdisplayCamera@Xiaomi pic.twitter.com/qxvFcNdZU2

— Sahil Karoul (@KaroulSahil) September 4, 2020