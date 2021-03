Ya es oficial. Los esperados modelos más avanzados de Xiaomi, el Mi 11 Ultra y Mi 11 Pro, por fin tienen fecha oficial de lanzamiento, el 29 de marzo, que estarán igualmente acompañados del Mi 11 Lite y posiblemente el primer dispositivo plegable comercial de la marca.

A tres meses del lanzamiento del Xiaomi Mi 11, el cual ha sido un éxito, era esperada la confirmación de estos modelos filtrados y en weibo se ha presentado el anuncio del evento.

The 2021 #XiaomiMegaLaunch is coming soon!

We can’t wait to see you at our Xiaomi 2021 New Product Launch on Monday, March 29th, at 19:30 (GMT+8).

This is one launch you really better not miss! pic.twitter.com/Y6rA5Wrxyf

— Xiaomi (@Xiaomi) March 22, 2021