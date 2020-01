Xiaomi retrasa el lanzamiento del Mi Mix Alpha

En septiembre Xiaomi mostró al Mi Mix Alpha, su smartphone con un sensor de 108 MP elaborado por Samsung. Este equipo todavía no ha salido a la venta y no lo hará pronto según informa Abacus.

Al parecer Xiaomi ha retrasado los planes de venta y no tiene una fecha definitiva. Se dijo que en diciembre se vendería pero esto no va a ocurrir y de forma oficial todavía no hay un comunicado oficial.

El precio dado a conocer del Mi Mix Alpha es de $2,800 USD si es que no cambia. No se sabe las causas del atraso, pero podría tratarse de aspectos técnicos pero eso es solo una especulación.

Con información de Abacus