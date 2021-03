Por fin llegó el día del lanzamiento del primer smartphone plegable de Xiaomi, bajo el nombre de Mi Mix Fold, presentado en el segundo día de presentación de productos 2021, ya que se esperaba fuera un solo evento y al final y para no quitarle protagonismo, se dividió en dos sesiones donde sin duda, este será el producto estrella.

También significa el regreso de la serie Mi Mix, tal como se especuló. La pantalla OLED interna que se despliega al abrirse, mide 8.01 pulgadas, con proporción de aspecto de 4:3 y resolución a 2,480 x 1,860, tasa de actualización a 60Hz, HDR10+, Dolby Vision, con precisión de color DCI-P3, con brillo de 600 nits y un pico de 900 nits.

De esta forma luce como si fuera una tableta, por lo que la marca asegura que es la más grande en un dispositivo plegable. Esto permite que proporcione un modo escritorio, el cual permite abrir ventanas con tamaño personalizable y que se activa con solo deslizar tres dedos.

El Mi Mix Fold posee un engranaje en forma de U, que es 27% más delgado que la competencia y que aguanta hasta un millón de dobleces.

La pantalla AMOLED externa mide 6.52 pulgadas, con resolución de 2520x840p, con proporción de aspecto de 27:9, con 90 Hz, y muestreo táctil a 180 Hz y brillo máximo a 900 nits, con soporte a HDR10+ y Dolby Vision.

Usa el procesador de imagen Surge C1, el cual está soldado de forma independiente a la tarjeta madre, para mejorar las condiciones de iluminación a baja luz, autoenfoque, auto-exposición y balance de blancos automáticos. Desarrollado por dos años por su departamente de investigación y desarrollo, para que ocupe menos memoria y procesos, combinando algoritmos “3A “ (AF, AWB y AE). Posee doble filtro de configuración, que lo ayuda a procesar señales de alta y baja frecuencias de forma paralela, para ofrecer el 100% de la eficiencia en la señal.

Tal como se anunció, se estrenan los lentes líquidos en el telefoto, hecho con una película flexible con líquido transparente, que cambia su forma, gracias al motor que incluye, funcionando en temperaturas que van de -40ºC a 60ºC (-40ºF to 140ºF). Ofrecen zoom óptico de 3X, equivalentes a una distancia focal de 80 mm, de 8 MP, usándose como un macro a 3 cm y zoom digital de 30x.

