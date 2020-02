Xiaomi Mi 10 se queda con pantallas a 1080p

No lanzaría la versión Mi 10 Explorer Edition

La serie Mi 10 es el lanzamiento más próximo de Xiaomi, la cual está programada en el primer trimestre del año. Entre los datos que se han filtrado está la permanencia de la resolución a 1080p para todos los modelos.

Una de las diferencias respecto a la versión actual, es que no va a tener la Explorer Edition, por lo que el Mi 10 se quedaría sin lanzarse, debido a que no podría ser un modelo que tenga ventas masivas. Todo esto puede cambiar dado que son datos no oficiales.

Tal vez el no aumentar a una resolución mayor ayude a que los precios se mantengan, lo cual es uno de los atractivos de la marca,

Los usuarios que esperaban las tabletas con la serie Mi Pad, no la verán aparecer, siendo el segundo año en que se confirma que no serán lanzadas, lo cual tiene sentido ya que ahora no son un producto en tendencia.

Con información de Gizchina