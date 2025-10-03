Redmi 15C, la propuesta de Xiaomi para quienes buscan un equipo de entrada
El Redmi 15C es el nuevo smartphone de Xiaomi que combina un diseño estilizado con una gran pantalla inmersiva de 6.9 pulgadas.
Esta pantalla HD+ ofrece una tasa de refresco AdaptiveSync de hasta 120 Hz, pensada para brindar imágenes fluidas y una experiencia visual envolvente para diferentes tipos de contenido.
Diseño delgado y confortable
Este modelo destaca por su cuerpo delgado y parte trasera 3D de cuatro curvas, que se siente suave y equilibrada al sostenerlo.
El módulo de cámara con acabado flotante añade un toque de sofisticación. Redmi 15C estará disponible en tres colores: Negro Ocaso, Verde Menta y Azul Lunar, ofreciendo opciones para distintos gustos.
La amplia pantalla es ideal para consumo multimedia gracias a su tamaño y fluidez. En cuanto a la cámara, el equipo incluye una cámara dual de 50 MP con inteligencia artificial, que permite capturar imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones de luz variadas.
Autonomía y carga rápida para toda la jornada
Pese a su perfil delgado, el Redmi 15C incorpora una batería de gran capacidad de 6,000 mAh. Esta batería ofrece hasta 21 horas de reproducción de video o 88 horas de música, asegurando autonomía prolongada para el usuario.
Además, cuenta con un sistema de carga turbo de 33W para una recarga rápida y carga inversa para abastecer otros dispositivos cuando sea necesario.
Rendimiento fluido y memoria expandible
El Redmi 15C funciona con el procesador MediaTek Helio G81-Ultra, que junto a hasta 16 GB de memoria RAM mediante expansión y almacenamiento ampliable hasta 1 TB, garantiza un desempeño confiable para tareas diarias, multitarea y juegos ligeros.
Corre con Xiaomi HyperOS 2, que integra funciones como Circle to Search con Google e integración con Google Gemini, enfocadas en mejorar la productividad mediante asistencia inteligente.
También incorpora Xiaomi Interconnectivity, facilitando la sincronización entre smartphone, tablet y PC con funciones como llamadas sincronizadas y portapapeles compartido.
El equipo tiene certificación IP64, que lo protege contra polvo y salpicaduras, ofreciendo durabilidad ante situaciones cotidianas. Además, su volumen puede aumentar hasta un 200%, ideal para escuchar contenido o recibir alertas en ambientes ruidosos.
Disponibilidad y precios en México
El Redmi 15C se puede adquirir en México en colores Negro Ocaso, Azul Lunar y Verde Menta.
Está disponible en la tienda oficial de Xiaomi, Xiaomi Stores y distribuidores autorizados. El modelo de 4GB + 128GB tiene un precio de $2,999 MXN, mientras que la versión de 4GB + 256GB, exclusiva de Telcel, cuesta $3,999 MXN.