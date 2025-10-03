Google Android

Redmi 15C, la propuesta de Xiaomi para quienes buscan un equipo de entrada

hace 1 hora

El Redmi 15C es el nuevo smartphone de Xiaomi que combina un diseño estilizado con una gran pantalla inmersiva de 6.9 pulgadas.

Esta pantalla HD+ ofrece una tasa de refresco AdaptiveSync de hasta 120 Hz, pensada para brindar imágenes fluidas y una experiencia visual envolvente para diferentes tipos de contenido.

Diseño delgado y confortable

Este modelo destaca por su cuerpo delgado y parte trasera 3D de cuatro curvas, que se siente suave y equilibrada al sostenerlo.

El módulo de cámara con acabado flotante añade un toque de sofisticación. Redmi 15C estará disponible en tres colores: Negro Ocaso, Verde Menta y Azul Lunar, ofreciendo opciones para distintos gustos.

La amplia pantalla es ideal para consumo multimedia gracias a su tamaño y fluidez. En cuanto a la cámara, el equipo incluye una cámara dual de 50 MP con inteligencia artificial, que permite capturar imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones de luz variadas.

Autonomía y carga rápida para toda la jornada

Pese a su perfil delgado, el Redmi 15C incorpora una batería de gran capacidad de 6,000 mAh. Esta batería ofrece hasta 21 horas de reproducción de video o 88 horas de música, asegurando autonomía prolongada para el usuario.

Además, cuenta con un sistema de carga turbo de 33W para una recarga rápida y carga inversa para abastecer otros dispositivos cuando sea necesario.

Rendimiento fluido y memoria expandible

El Redmi 15C funciona con el procesador MediaTek Helio G81-Ultra, que junto a hasta 16 GB de memoria RAM mediante expansión y almacenamiento ampliable hasta 1 TB, garantiza un desempeño confiable para tareas diarias, multitarea y juegos ligeros.

Corre con Xiaomi HyperOS 2, que integra funciones como Circle to Search con Google e integración con Google Gemini, enfocadas en mejorar la productividad mediante asistencia inteligente.

También incorpora Xiaomi Interconnectivity, facilitando la sincronización entre smartphone, tablet y PC con funciones como llamadas sincronizadas y portapapeles compartido.

El equipo tiene certificación IP64, que lo protege contra polvo y salpicaduras, ofreciendo durabilidad ante situaciones cotidianas. Además, su volumen puede aumentar hasta un 200%, ideal para escuchar contenido o recibir alertas en ambientes ruidosos.

Disponibilidad y precios en México

El Redmi 15C se puede adquirir en México en colores Negro Ocaso, Azul Lunar y Verde Menta.

Está disponible en la tienda oficial de Xiaomi, Xiaomi Stores y distribuidores autorizados. El modelo de 4GB + 128GB tiene un precio de $2,999 MXN, mientras que la versión de 4GB + 256GB, exclusiva de Telcel, cuesta $3,999 MXN.

hace 1 hora

