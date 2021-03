En unos días más, Redmi va a lanzar a la esperada serie Redmi Note 10, que viene a revolucionar las características de los smartphones económicos con características premium, varias de estas ya confirmadas por la marca, como la cámara de 108 MP y tasa de actualización a 120 Hz.

La versión mundial del Redmi Note 10 vendría en tres modelos: el Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro y Redmi Note 10 Pro Max.

Además de las características filtradas ahora aparece el primer unboxing no oficial del equipo, del modelo Redmi Note 10, el cual viene con procesador Snapdragon 678, cámara trasera de 48 MP y carga rápida a 33W. Posee cuatro cámaras traseras, con flash LED y cámara frontal con un espacio en la pantalla. Su pantalla es de 6.43 pulgadas Super AMOLED, con bordes delgados, menos en la parte inferior. Su batería es de 5050 mah, con carga a 33W, con carga al 100% en 60 minutos.No está confirmado que tenga jack de 3.5 mm, pero tendrá sensor infrarrojo.

El presidente de la marca ha confirmado que tiene un macro de 5MP, cámara frontal de 13 MP y doble bocina estereo. Es posible que los 108 MP estén destinados solo a los Redmi Note 10 Pro y Note 10 Pro Max, así como la tasa a 120 Hz, según el video filtrado en YouTube en Xiaomi Reino Unido, donde se ve que los colores disponibles serán naranja, azul y gris para el modelo Redmi Note 10 Pro, pero no se sabe si coincide con el Redmi Note 10 Pro Max. Este video no está disponible pero lo pueden ver haciendo click en el siguiente enlace.

Se ha rumoreado que en cuanto a memoria el Redmi Note 10 se lanzará en opciones de 4GB RAM + 64GB en ROM y 6GB RAM + 64GB de almacenamiento: el Redmi Note Pro: 6GB RAM + 64GB en ROM, 6GB RAM + 128GB en ROM y 8GB RAM + 128GB en ROM. Finalmente el Redmi Note 10 Pro Max con 6GB y 8GB RAM y ROM de 128GB, en colores azul, negro y bronce.

The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries.

Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg

