Xiaomi lanzaría smartphone con 144 MP

Como se sabe, Xiaomi fue de las primeras marcas en lanzar un smartphone con cámara trasera de 48 MP, con el Redmi Note 7…pero con el Redmi Note 8 Pro llegó a los 64 MP. Luego subió a los 108 MP con el Mi Note 10 pero no se va a detener porque quiere llegar a los 144 MP.

Aunque los datos no son oficiales, se sabe que hay procesadores que soportan más de los 108 MP, por lo que la próxima meta sería lanzar un smartphone con un sensor fotográfico de 144 MP.

Se desconoce si también será fabricado por Samsung, tal como en la más reciente colaboración. Es probable que pertenezca a la serie MI.

Xiaomi is working on a phone with 144MP camera sensor.

I guess it should be Mi 10S Pro or Mi CC10 Pro

— Sudhanshu A. (@Sudhanshu1414) April 2, 2020