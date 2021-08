Xiaomi trabaja en un nuevo teléfono inteligente de gama media que será parte de su submarca Redmi, el cual llegará con muchas características completas, tanto en hardware como en diseño y apartado fotográfico. El dispositivo en cuestión se trata del Redmi 10, el cual se filtró en una serie de renders con todo y sus especificaciones técnicas clave.

Los filtradores Ishan Agarwal y Mukul Sharma, dos de los leakers más reputados de la industria, han dado a conocer información importante sobre las características técnicas de este equipo. Ambos tuvieron acceso a un listado de tiendas de minoristas de Singapur donde se encontraron información sobre el Redmi 10. Desde renders promocionales del equipo hasta especificaciones técnicas.

Redmi 10 (Global) leaked through a Singaporean retailer… Looks quite good and specs seem impressive too.

– 6.5″ FHD+ 90Hz, GG3 Protection

– Mediatek Helio G88

– 6GB RAM+128GB Storage

– 50+8+2+2MP Main, 8MP Front Camera

– 5,000 mAH, 18W FC

– 162×75.3×8.95mm

Like it?#Redmi10 pic.twitter.com/W1dHuWZWdG

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 8, 2021