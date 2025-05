Xiaomi y otras marcas chinas planean abandonar los servicios de Google

Fabricantes chinos evalúan alternativas a los servicios de Google

Varios gigantes tecnológicos de China, como OnePlus, Xiaomi, OPPO y Vivo, estarían explorando opciones para reducir su dependencia de Google Mobile Services (GMS).

Este movimiento surge en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían afectar el acceso a tecnologías clave. No hay confirmación oficial, pero se rumorea que estas marcas mantendrían Android como base, pero reemplazarían los servicios de Google con alternativas propias.

Esta estrategia no es nueva: Huawei ya enfrentó sanciones estadounidenses en 2019, lo que la llevó a desarrollar su propio ecosistema, HarmonyOS, cuya versión más reciente, HarmonyOS NEXT, ya no es totalmente compatible con aplicaciones de Android.

HyperOS y otras alternativas en desarrollo

Xiaomi, por su parte, estaría avanzando en su sistema HyperOS 3, diseñado para garantizar mayor independencia tecnológica. Sin embargo, aún no está claro si otras compañías, como OPPO o Vivo, colaborarán entre sí o crearán soluciones individuales.

Lo que sí es evidente es que los fabricantes chinos no quieren repetir la experiencia de Huawei. Con una cuota de mercado dominante —dos tercios de los envíos de teléfonos en China en el primer trimestre de 2025—, cualquier cambio en su estrategia podría alterar el panorama global.

A nivel mundial, Xiaomi, OPPO y Vivo figuran entre los cinco mayores productores de smartphones, lo que amplifica el impacto potencial de esta jugada.

Geopolítica y el futuro de la industria móvil

Las tensiones entre Washington y Pekín, iniciadas durante el gobierno de Donald Trump, siguen afectando al sector tecnológico. Ante la amenaza de sanciones, las compañías chinas prefieren preparar “planes B” para evitar quedar desconectadas de servicios esenciales.

Si los rumores se concretan, podríamos presenciar un cambio histórico en la industria: nuevos sistemas operativos y ecosistemas alternativos, liderados por Asia, desafiarían el dominio de Google.

Por ahora, todo sigue en el terreno de la especulación, pero la experiencia de Huawei demuestra que, en tecnología, la autonomía se ha convertido en una prioridad.

Fuente: XiaomiTime