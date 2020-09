Es bien sabido que la línea de teléfonos Pixel no se comercializan oficialmente en México, pero eso no significa que no se puedan adquirir con proveedores externos como es el caso de Amazon, quien vende y puede enviar a nuestro país el nuevo teléfono de gama media Pixel 4a.

A través de la página PromoDescuentos se hizo eco de que Amazon México tiene listado el nuevo teléfono para su compra en el país, aunque realmente será una importación debido a que el producto es vendido y enviado por Amazon Estados Unidos, pero con el respaldo y seguridad de que el teléfono llegará a su destino, pero sin garantía, ya que no cuenta con distribución oficial dentro de México.

Si estas interesado en comprar el nuevo teléfono de Google tendrás que desembolsar alrededor de 9,113 pesos con envíos programados de dos a cuatro semanas, ya que su lanzamiento oficial está programado para el próximo 1 de octubre, de aquí que el envío se pueda demorar hasta un mes.

Pixel 4a tiene una pantalla OLED de 5.81 pulgadas con resolución FHD+. Internamente, el hardware está impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 730 acompañado con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. También cuenta con una cámara trasera de 12 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles, además, puedes actualizar a Android 11 una vez este fuera de la caja.

