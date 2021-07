Después de lanzarse en China a principios de esta semana, el buque insignia Axon 30 de ZTE ahora recibe un lanzamiento global que está programado para septiembre. La compañía lo confirmó a través de sus redes sociales, pero por desgracia no reveló la fecha exacta, ni precios oficiales.

Se espera que el Axon 30 esté disponible en Europa, Asía Pacifico, América del Norte, Medio Oriente, África y también hará su arribo oficial a México.

Este teléfono es la nueva apuesta de gama alta del fabricante que llega con la segunda generación de la cámara bajo la pantalla con un área completamente reelaborada por un sensor frontal de 16 megapíxeles, así como la inclusión de nuevos materiales transmisivos a la luz y un nuevo chip de pantalla UDC Pro.

A new under-display camera generation is coming soon…

Don’t miss out for the Next Gen Vision: https://t.co/ywnbiDl35n

— ZTE Device (@ZTEDevice) July 27, 2021